Até ao final de 2023, as torres de tijolo do Bairro da Jamaica deverão desaparecer

Já teve muitas datas para o seu fim, mas agora parece estar tudo encaminhado para até ao final do próximo ano as torres do Bairro do Jamaica deixarem de existir. Esta quarta-feira, foi concluído o realojamento de mais 37 famílias. Falta ainda realojar 96.

Joldoley tira a fita-cola das caixas de cartão que ocupam o chão da sua nova sala, muito diferente da que tinha na torre de tijolos do lote 13 do bairro de Vale de Chícharos, o conhecido “Bairro da Jamaica”. “Só aqui temos mais espaço do que tinha lá em toda a casa.” Esta terça-feira foi um dia de “recomeço” para este jovem de 30 anos que com Graciela, a mulher, e o pequeno Christian, de três anos, entrou pela primeira vez na casa nova, atribuída pela Câmara do Seixal, no âmbito do realojamento do Bairro da Jamaica.