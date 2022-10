Nesta altura em que algumas rotinas da pandemia ficaram para durar, não sabemos se para sempre ou se apenas por algum tempo, a diversidade do trabalho dos professores e de todos os colaboradores de organizações com equipas diversificadas, estão a braços com diferentes modalidades de trabalho: trabalho presencial, híbrido ou teletrabalho.

Também nas escolas, e se pensarmos bem, sempre se praticou o trabalho híbrido, com a maior parte do dia e quase todos os dias na escola presencial, mas a preparação e organização de actividades e de aulas muitas vezes é feita em casa. Neste momento em que já se organizam os trabalhos para reuniões intercalares e de final de 1.º período, surge a real possibilidade de estas reuniões serem feitas online.

Alguns professores preferem participar nas reuniões a partir de casa. E por que não? Pela experiência que tivemos durante a pandemia, as reuniões eram mais curtas, mais focadas e menos dispersas por assuntos que, muitas vezes, pouco ou nada tinham a ver com o objectivo da reunião.

Esta mudança da liderança do “eu” para a liderança do “nós” torna a colaboração entre todos visível e mais eficaz, bem como o compromisso e a responsabilização pelas tarefas com um nível maior.

Para que este shift na liderança aconteça é necessário que o líder ouça os seus colaboradores, não para lhes poder responder e arranjar contra-argumentos, mas antes para poder, com o ponto de vista dos outros, envolver os colaboradores naquilo que está a ser construído. E mais ainda para verdadeiramente compreender e integrar perspectivas diferentes e ser capaz de se colocar nos sapatos do outro. Liderar com empatia e com visão de helicóptero para poder ver mais longe, ser inspirador e guiar as suas equipas a outras concretizações.

Não existe mais a liderança de cima para baixo. Os colaboradores querem ser ouvidos nos seus pareceres e opiniões. E ainda bem, pois quem tem opinião é porque estudou o assunto e pensou sobre ele. E quando isto acontece, tem sempre algo de novo a acrescentar, a propor fazer diferente.

Há poucas coisas que faltam inventar, há muitas coisas que podem ser feitas de outra maneira, de acordo com os contextos e vivências actuais. Quem já não passou por aquela resposta: “Sempre fizemos assim, não vale a pena fazer de outra maneira, assim funciona.” E se fizermos diferente, para e com estas crianças, alunos de hoje que são diferentes dos do ano passado e do outro ano? Será que atingiremos o nosso objectivo enquanto professores de forma mais eficiente? Ou quando nos dizem que já tudo foi experimentado e nada adianta?

Sugerir fazer de novo em colaboração com os colegas dá lugar à criatividade, e a junção de pensamentos promove novas soluções. Uma comunidade motivada e com elevado sentido de propósito no seu dia-a-dia, sente que a sua intervenção é importante para o avanço da escola, percebe o impacto da sua acção, raciocina e propõem melhorias, vive apaixonado e envolvido pelo que faz. Aquela frase feita de que “a educação é uma paixão”, é verdade, e mais do que ser uma paixão, deve ser exercida com paixão. A liderança do “nós” começa com a escuta e a partilha do propósito mais nobre, que não é ensinar, mas construir o futuro.