Sérgio Conceição: “À décima jornada ninguém é campeão!”

Treinador do FC Porto preferiu não “desmontar” o “novo” Benfica para preservar a estratégia idealizada para o clássico.

Sérgio Conceição orientava ainda o treino desta quinta-feira quando Roger Schmidt “cotou” o FC Porto como uma equipa completa, palavras que o treinador dos “azuis e brancos” disse desconhecer por não ter tido oportunidade de ouvir o alemão para não atrasar ainda mais a conferência de imprensa de antevisão do clássico desta sexta-feira (20h15, SPTV1), no Dragão.

“Tivemos novo controlo antidoping – o segundo esta semana – e vim directamente para a conferência”, justificou, devolvendo de seguida os elogios do adversário.

“O Benfica é uma equipa recheada de bons valores, assim como nós. Espero um jogo equilibrado, um clássico onde vão estar – até pela classificação – as duas melhores equipas da Liga. E espero que tudo corra pelo melhor, no sentido de haver um espectáculo dentro de campo”, ressalvou, apelando ao apoio incondicional dos adeptos.

“Tem tudo para ser um grande espectáculo. É verdade que em jogos deste nível competitivo poderá, em termos estéticos, não haver garantias de grande beleza. Mas é um jogo de Champions, de alto nível e é isso que esperamos”, advogou Conceição, evitando dissecar o “novo” Benfica.

“Gosto de fazer essa análise, mas vou ficar-me por aqui. É uma equipa um pouco diferente, para melhor, em alguns aspectos. E não digo mais porque se fosse ‘desmontar’ a equipa do Benfica, estaria a passar um pouco da nossa estratégia, o que não me interessa”, explicou, sem ignorar que há factores a considerar, como o de tratar-se de um “novo Benfica, com um treinador novo e algumas caras novas também”.

Sobre as dores de cabeça provocadas pelas ausências de jogadores como o defesa Pepe, Sérgio Conceição refere as dúvidas no corredor direito, mantendo que os únicos casos em avaliação são os de João Mário e Galeno, incerteza que permanecerá “até à última”.

No plano psicológico, o treinador portista sublinha a importância do equilíbrio emocional indispensável, sobretudo numa equipa com jovens sem experiência em clássicos.

Cinco vitórias nos últimos quatro jogos

“Os aspectos psicológicos contam sempre. É fundamental que os jogadores estejam bem a nível emocional, para, tacticamente, interpretarem o que queremos. Somos uma equipa com alguns jovens, que vão passar pela primeira vez por um clássico, pelo que é importante estar bem em todos os capítulos”, admitiu, comentando a necessidade de estar permanentemente atento, mesmo quando a equipa parece ter recuperado de uma fase de forte turbulência.

O FC Porto somou cinco triunfos consecutivos e não sofreu golos nos últimos quatro jogos, enquanto o Benfica experimentou dificuldades inesperadas na Taça de Portugal, frente ao Caldas. Sérgio Conceição anotou tudo e garante que não fez incidir a análise do rival apenas nas exibições com o PSG.

“Olhámos para o desafio do Caldas, claro. Mas a nossa referência foram outros jogos”, afirmou.

“Cada jogo tem a sua história”, lembrou a propósito da série de nove duelos sem derrotas frente às “águias”, que só empataram por duas vezes nas últimas três épocas.

“Isso faz parte do passado. Foi importante, especialmente quando levaram à conquista de títulos. Mas à décima jornada ninguém é campeão. O que temos é uma responsabilidade muito grande de ganhar”, concluiu.