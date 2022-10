Schmidt confia que Benfica vai manter a invencibilidade da época contra o FC Porto

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, está confiante para o primeiro clássico da época, no Dragão, frente ao FC Porto, contando com o plantel a 100% depois de David Neres ter sido reintegrado na preparação para o jogo desta sexta-feira (20h15, SPTV1).

Para o técnico alemão, o essencial é provar em campo que as “águias” podem manter a invencibilidade, independentemente do ambiente e da qualidade do adversário que vão encontrar no arranque da 10.ª jornada.

Na abordagem do duelo entre primeiro e segundo classificados da I Liga, Schmidt simplifica a narrativa que admite ser “sempre especial, entre duas equipas que querem ser campeãs”.

Nesta corrida, o Benfica chega ao clássico em vantagem, o que pode traduzir uma ligeira diferença de pressão.

“Estar à frente é sempre melhor do que ter menos três pontos. Se ganharmos, ficamos com seis de vantagem. Temos consciência disso, mas também que este é apenas o décimo jogo da época e não atingimos sequer o primeiro terço do campeonato”, salienta o alemão.

“O adversário tem um pouco mais de pressão, pois joga em casa e precisa de recuperar a diferença”, prosseguiu.

“Obviamente, não é decisivo, mas queremos estar focados e mostrar a nossa qualidade, fazer um bom jogo e ganhar”, destacou.

Sem bater o FC Porto há nove encontros, as estatísticas começam a mostrar uma tendência ingrata para o Benfica, algo que o treinador dos “encarnados” desvaloriza.

“É sempre muito interessante falar do histórico dos clubes. Mas o passado, as estatísticas, as vitórias e as derrotas não são aspectos assim tão importantes na preparação de um jogo. Não serão essas estatísticas a definir o resultado. A equipa terá que discutir em campo e é nisso que centramos a preparação deste jogo”, sublinhou, sem descartar um desfecho que mantenha tudo na mesma na frente do campeonato.

“Quando não é possível vencer, o empate é o melhor resultado que podemos obter. Mas jogaremos, como sempre, para vencer e logo veremos a história do jogo. No final teremos que aceitar o resultado”.

Neres de regresso

Na hora de contar “espingardas” e saber se David Neres é opção para o Dragão, Roger Schmidt abriu o jogo. “É a primeira vez esta época que temos todos os jogadores disponíveis. Não há lesionados e todos estão aptos a competir, todos podem ser opção para o “onze”. Estamos satisfeitos por o Neres ter integrado os treinos com o grupo. Julgo que já demonstrou toda a sua qualidade esta época”, garantiu, notando o valor do rival.

“O FC Porto é uma equipa completa, com jogadores de qualidade, habituados a jogar juntos, sob o comando do mesmo treinador nos últimos anos, com estabilidade”, enfatizou.

“São muito bons no ataque e no meio-campo e não sofrem golos há vários jogos. Por isso, espero um jogo de alto nível. Depois, depende do que cada equipa conseguir mostrar para desequilibrar no momento certo e superiorizar-se no final”.