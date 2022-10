Um dos capítulos do romance De Amanhã em Amanhã, de Gabrielle Zevin

Bestseller do New York Times, De Amanhã em Amanhã da escritora norte-americana Gabrielle Zevin foi considerado “um feito literário”, já foi publicado em 25 países e está a ser adaptado ao cinema pela Paramount. É a história dos mundos perfeitos construídos por dois jovens, Sam e Sadie, no seu jogo de computador revolucionário ICHIGO (no qual o jogador pode escapar às limitações do corpo e da vida), por oposição ao mundo imperfeito em que vivem.