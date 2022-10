Quinta na TV: efeitos do body shaming, piratas pela liberdade e um retrato de Ken Loach

CINEMA

Sleepers - Sentimento de Revolta

AXN Movies, 18h42

Lorenzo, Michael, John e Tommy são quatro amigos que vêem as suas vidas mudar para sempre quando são enviados para um reformatório onde sofrem humilhações contínuas. Anos depois, surge a hipótese de vingança e expiação de todos os seus traumas.

Escrito e realizado por Barry Levinson e adaptado do livro de Lorenzo Carcatera, o filme tem banda sonora de John Williams (nomeada para o Óscar) e conta com Robert DeNiro, Brad Pitt, Jason Patric, Kevin Bacon, Dustin Hoffman e Minnie Driver.

Crime e Redenção - London Boulevard

Fox Movies, 1h10

Colin Farrell e Keira Knightley fazem par neste filme de William Monahan, baseado no livro homónimo de Ken Bruen. Mitchell acaba de cumprir pena e está decidido a mudar de vida. Quando conhece Charlotte, uma actriz de cinema com dificuldade em lidar com a fama, aceita ser seu guarda-costas. Entre eles nasce um sentimento que extravasa a relação profissional. Mas tudo fica sob ameaça porque Mitchel continua a ser perseguido pelo seu passado criminoso.

SÉRIES

Candice Renoir

AXN White, 21h25

Estreia da décima e última temporada da série criminal francesa protagonizada por Cécile Bois. Encarna uma mulher a braços com o difícil equilíbrio entre os desafios do trabalho de comandante da polícia e as exigências de ser mãe de quatro filhos. No primeiro episódio, está entre a vida e a morte, numa cama de hospital em coma induzido, depois de ter sido baleada no final da última temporada. Para ver à quinta-feira.

La Brea

TVCine Action, 22h10

Começa a segunda temporada desta história de ficção científica em modo catástrofe, com mistério, drama familiar e viagens temporais/dimensionais à mistura. O criador é David Appelbaum, ligado a séries como The Enemy Within, Investigação Criminal: Nova Orleães ou O Mentalista.

Tudo começou quando, numa manhã como qualquer outra, uma enorme fenda se abriu no centro de Los Angeles. Engoliu carros, edifícios, pessoas. E separou a família Harris: mãe e filho caíram num submundo pré-histórico; pai e filha ficaram cá em cima. A tão ambicionada reunião complica-se ainda mais com um novo conjunto de aventuras e desencontros.

DOCUMENTÁRIOS

O Reino Perdido dos Piratas

História, 22h15

Estreia-se um retrato dos piratas das Caraíbas num ângulo diferente do habitual. Lembrando que “estes velhacos não são uma invenção de Hollywood”, revela traços como a sua luta pela liberdade, ao ponto de poderem ser considerados “pioneiros da independência americana”, adianta o canal. A série é composta por seis episódios. Metade vai para o ar hoje; a outra metade, daqui a uma semana.

Versus: A Vida e os Filmes de Ken Loach

RTP2, 23h12

Assinado por Louise Osmond, aborda e homenageia a vida e obra de Ken Loach, um dos mais premiados e controversos cineastas. Com testemunhos de colaboradores, actores e especialistas, vai relatando acontecimentos da vida pessoal do realizador inglês, ao mesmo tempo que percorre grandes marcos da sua longa carreira, como os filmes Olhares e Sorrisos, Terra e Liberdade, A Parte dos Anjos, O Espírito de 1945 ou Eu, Daniel Blake.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem Comentários, não obrigado investiga o impacto do body shaming, uma forma de agressão que envolve criticar negativamente o corpo ou aparência de outrem. Quase dois terços das mulheres inquiridas num estudo recente afirmam ser ou ter sido alvo de comentários depreciativos ou insultos sobre o seu corpo, em especial por parte de amigos, familiares e conhecidos.

Mesmo que não tenham o objectivo de humilhar, criticar ou causar dano (muitas vezes, vêm até “disfarçados” de boa intenção) e por mais comuns que sejam, são comentários que interferem no bem-estar. No mínimo, são uma intrusão não solicitada. No pior cenário, podem desencadear problemas tão graves como distúrbios alimentares ou depressão. Mafalda Gameiro assina este trabalho jornalístico, com imagem de Paulo Jorge, edição de imagem de Carlos Valente e grafismo de Margarida Rodrigues.