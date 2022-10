A doninha arrebenta e confirma: os Da Weasel vão regressar em 2023

A porta para mais concertos ou um regresso tinha ficado entreaberta antes da actuação no Nos Alive deste ano, 12 anos após o fim da banda. Esta quinta-feira, o grupo provocou nas redes sociais, com uma imagem com os números 2023: “A doninha está de volta”.

No dia em que subiram ao palco do Nos Alive, a 10 de Julho deste ano, um dos mais importantes grupos da música portuguesa das últimas décadas dava uma conferência de imprensa numa sala repleta em que deixava a porta aberta para mais concertos depois desse regresso aos palcos, 12 anos após o fim da banda. Esta quinta-feira, a banda confirmou que em 2023 “a doninha está de volta”, prometendo “novidades em breve”. Também em 2023, o grupo editará uma biografia sobre a sua história.

Na conta dos Da Weasel na rede social Instagram, uma imagem com 2023 e o logótipo da banda pedia durante a madrugada: “a doninha está de volta, fica atento! Novidades em breve!”. A mensagem, que à hora de publicação desta notícia já tem mais de 440 comentários de júbilo dos fãs, está acompanhado pela confirmação, na conta do membro do grupo João Nobre de que “a doninha está de volta”, bem como de novo merchandising a promover esse regresso.

No site da banda, criada em 1993 em Almada pelos irmãos João (Jay ou Jay Jay Neige) e Carlos Nobre (Pacman ou Carlão) e que juntou à formação Bruno Silva (Virgul), Guilherme Silva, Pedro Quaresma e Miguel Negretti (DJ Glue), surgiu entretanto uma nova t-shirt com a mesma imagem partilhada nas redes sociais a promover este regresso.

Horas antes do seu concerto de regresso, um dos mais concorridos e aguardados da última edição do Nos Alive (e que foi adiado dois anos devido à pandemia, estando inicialmente agendado para o Verão de 2020), João Nobre respondia às perguntas dos jornalistas sobre se essa actuação seria única e irrepetível. “O nosso ‘mister’ disse que só se fala do próximo jogo a seguir a este jogo”, disse o baixista do grupo, com toda a banda envergando camisolas da selecção nacional.

Mas a porta ficava aberta, antecipando-se um fenómeno como o sucedido com os Ornatos Violeta, outra banda de referência da música popular portuguesa e que após um regresso comemorativo aos palcos em 2019, para assinalar os 20 anos do álbum O Monstro Precisa de Amigos e 17 anos depois de se ter separado, acabou por não resistir ao ímpeto de continuar a dar concertos país fora.

O concerto do Nos Alive foi descrito pelo crítico do PÚBLICO Mário Lopes como “magnífico”.