Escolas na floresta: “A natureza traz-nos uma motivação para a aprendizagem inata”

Neste episódio do podcast Azul conversamos com Ana Galvão, directora pedagógica da Escola Lá Fora, e com Vera Malhão, especialista em ensino ao ar livre, sobre trazer as salas de aula para os recreios, parques e florestas.

Este episódio do podcast do Azul começa numa floresta, com crianças a cantar e saltar em cima de folhas, terra, paus. São alunos do pré-escolar da Escola Lá Fora, na Quinta das Conchas, em Lisboa. A funcionar desde 2020, a escola segue o modelo Forest School, que surgiu na Escandinávia, nos anos 50. Valoriza-se o brincar na natureza e uma aprendizagem focada na observação e colaboração entre adultos e crianças, onde se promove a exploração e a descoberta. Um modelo que tem crescido em Portugal, sobretudo no pós-pandemia.

A esta conversa juntamos a bióloga marinha Vera Malhão, que está a terminar o doutoramento em Educação Outdoor e durante dez anos formou professores na Escola de Educação Maria Ulrich. Hoje divide o seu tempo entre actividades de ensino ao ar livre na zona da grande Lisboa e o Rogil, no Algarve. Durante algum tempo, acalentou o sonho de ter uma escola na natureza, mas esbarrou na burocracia. “Pensei então em ir até às escolas.”

Foto A Escola Lá Fora, na Quinta das Conchas em Lisboa, segue a filosofia forest school que se baseia numa aprendizagem na natureza focada na individualidade da criança e na importância do brincar Nuno Alexandre

Quando chega a uma sala de aula ou a um recreio, carregada de folhas, pedras e pigmentos naturais, espera que a curiosidade das crianças entre em acção. Mas muitas dizem que não se podem sujar, se não os pais ralham. “Crianças que dizem que não podem sujar os ténis, que não sabem subir a uma árvore, que estranham a brincadeira livre”, conta Vera Malhão.

É preciso mudar a linguagem da educação ambiental, diz Vera Malhão, para educação para a sustentabilidade. “Porque a sustentabilidade sou eu, o ambiente comigo, e eu com todos, não é?”, diz Vera Malhão. “Só protegemos aquilo de que gostamos.”

