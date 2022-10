Mistério do Bolama mantém-se, mas filho de vítima terá mesmo de ser compensado

Naufrágio ocorreu há mais de três décadas e matou as 30 pessoas que seguiam a bordo. Tribunal decreta que armador ligado ao grupo Salvador Caetano pague indemnização de 110 mil euros a descendente de convidado que seguia a bordo.

O mistério do naufrágio do navio Bolama continua por desvendar. Ainda assim, a justiça portuguesa não teve dúvidas em responsabilizar uma firma ligada ao grupo Salvador Caetano pelos prejuízos resultantes do afundamento. Pela segunda vez em menos de um ano, os tribunais decidiram que a empresa terá de indemnizar o filho de uma das vítimas mortais de um acidente que não teve sobreviventes.