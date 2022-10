ISCTE relança prémio de jornalismo Paquete de Oliveira

O ISCTE, em conjunto com o grupo hoteleiro PortoBay, relançam nesta quinta-feira, dia 20 de Outubro, o “Prémio José Manuel Paquete de Oliveira”, criado em 2018.

O prémio, com o propósito de premiar ensaios e estudos sobre os meios de comunicação social existentes em Portugal, pretende ser uma homenagem ao “trabalho pioneiro no meio académico português e, também, a sua acção pública na defesa do respeito dos cidadãos e pelas regras do pluralismo democrático nos meios de comunicação social” de Paquete de Oliveira, afirma Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE em comunicado de imprensa.

O jornalista e professor do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa foi o primeiro provedor do telespectador da RTP e, posteriormente, provedor do leitor do PÚBLICO entre 2013 e 2016, ano da sua morte. A data escolhida para o relançamento do prémio, que esteve interrompido nos anos seguintes à sua 1.ª edição, assinala o seu dia de nascimento.

Nascido na Madeira, Paquete de Oliveira foi o responsável pela abertura da área das Ciências da Comunicação no ISCTE e é reconhecido como um “madeirense ilustre: um pedagogo, um humanista, um educador espiritual que marcou de forma indelével toda uma geração de jovens madeirenses que com ele fizeram caminho”, partilha Bernardo Trindade, administrador do grupo hoteleiro madeirense PortoBay.

O concurso acontecerá anualmente com tema próprio para cada uma das suas edições, sendo o regulamento e valor do prémio publicados no website do instituto universitário.

A edição deste ano conta com a participação dos jornalistas Bárbara Reis, Luísa Meireles e Jorge Wemans como alguns dos membros que compõem o júri.