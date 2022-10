Concurso para criar novas vagas nas creches está atrasado. Negociações com creches privadas avançam

Deveria ter sido em Setembro, mas ainda não aconteceu. A abertura de concurso de 20 milhões de euros, no âmbito do PRR — Plano de Recuperação e Resiliência, que permitirá criar cerca de cinco mil novas vagas na rede de creches do sector social e solidário do país está atrasada. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) diz agora que se prevê a publicação do aviso para “os próximos dias”. Entretanto, as creches gratuitas no sector privado, para quem não tiver vaga no sector social, devem mesmo arrancar em Janeiro, depois de terem sido retomadas as negociações sobre o tema.