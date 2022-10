Militares protestam nas Finanças contra o Orçamento da Defesa

O protesto está marcado para a véspera do arranque do debate sobre o OE2023. O “alvo” é Fernando Medina, poupando a ministra Helena Carreiras, e não pressionando os deputados.

Na tarde da próxima terça-feira, 25 de Outubro, as três associações profissionais de militares protestam junto do Ministério das Finanças contra o Orçamento da Defesa. Na iniciativa, classificada como “tribuna pública”, um dirigente de cada uma das entidades - AOFA [Associação de Oficiais das Forças Armadas], Associação Nacional de Sargentos (ANS) e a Associação de Praças – usará da palavra para apresentam às portas do ministério de Fernando Medina as razões para novas contas públicas na área da Defesa.

Não deixa de ser significativo que a concentração decorra no Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço, e não no Ministério da Defesa. Também é relevante que esta “tribuna pública”, em vésperas da tramitação na generalidade do Orçamento de Estado (OE) no Parlamento, não tenha como palco a Assembleia da República. De alguma forma, pelo menos nesta fase, as setas dos militares têm como alvo as Finanças e não a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, ou os deputados, cujos membros da comissão parlamentar de Defesa já receberam as propostas das associações.

Da parte da AOFA que, como explicitou ao PÚBLICO, reserva os seus argumentos no âmbito das Forças Armadas, o argumento há muito reiterado é a comparação das remunerações dos oficiais com as denominadas profissões de referência como, por exemplo, os magistrados e os professores universitários.

Das propostas da ANS realçam três pontos essenciais: o direito à remuneração do posto, com direito a retroactivos; a criação de um suplemento de condição militar de valor fixo; a permanência máxima no posto até 11 anos. O objectivo dos sargentos é abrir o leque salarial dos níveis remuneratórios, com uma proposta entre os 1111 euros no posto 13 e 2675 para o 43.

Quanto à Associação de Praças, os valores reivindicados situam-se entre os 809 e os 1528 euros. Ainda assim, refere a necessidade de um suplemento de condição militar de valor fixo e que os suplementos remuneratórios devem ser semelhantes aos auferidos pelas forças e serviços de segurança.

“Com o que veio a público [sobre o OE], nomeadamente o aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) e os aumentos previstos para os trabalhadores da administração pública, estamos a entrar numa espiral de aumento do SMN não acompanhada pelas remunerações mais baixas dos militares”, referiu ao PÚBLICO Paulo Amaral, dirigente da Associação de Praças: “Qualquer dia estamos todos a auferir o Salário Mínimo Nacional.”

Esta observação foi, aliás, retomada pela ministra da Defesa na última audição regimental no Parlamento, quando Helena Carreiras admitiu uma valorização salarial nas Forças Armadas para os que ganham menos, como está a ocorrer na administração pública.

A proposta do Orçamento de Estado prevê uma despesa total consolidada de 2584,9 milhões de euros para a Defesa Nacional, uma subida de 8,3% face à estimativa de gastos para 2022, que se prende não só com um aumento da receita de impostos, como dos fundos europeus. Este reforço dá um passo na direcção das posições do Presidente da República que, em reacção à proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 (que previa um aumento de despesa de 2,5%, pediu mais verbas para o sector.

Já a receita total consolidada deverá ser menor do que a do ano passado em dois pontos percentuais, ficando pelos 2591,1 milhões de euros. Olhando para as dotações específicas, são as pensões e as reformas que mais sofrem, apresentando agora a despesa com estes encargos uma diminuição de quase dois pontos percentuais face à estimativa de 2022.

Existe, contudo, uma subida de 14 milhões para a Lei das Infra estruturas Militares e de 17 milhões para a Lei de Programação Militar que, depois de em 2021 ter sido executada em pouco mais de 50%, apresenta a maior despesa neste programa orçamental da Defesa: 430,6 milhões de euros.