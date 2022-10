Nunca foi e nunca será “só futebol”

É difícil fugir à paixão do futebol neste país à beira-mar plantado. Não sou excepção e de entre as possibilidades, apaixonei-me em especial pela mais bela competição de todas: o mundial de futebol.

A preferência não foi uma escolha racional, como quase nunca é, mas lentamente fui consumindo todas as VHS da colecção “Histórias do Mundial” que documentavam todos os mundiais realizados até à data, desde o Uruguai 1930 até ao França 1998.

Todos os ingredientes estão reunidos nesta competição, que é mais especial que uma Liga dos Campeões por ser esporádica e mais charmosa do que um Campeonato da Europa por fugir à sua sobriedade.

A história deste torneio acontece sobretudo dentro das quatro linhas, onde grandes nomes e grandes equipas se eternizaram (é amor, a forma como o meu pai fala do Brasil de ’82), mas também fora de campo onde os protagonistas nos davam alguns dos episódios mais sumarentos do desporto rei (o “nosso” Caso Saltillo é um belo exemplo).

E eis que, 92 anos após a primeira edição, chegamos ao Qatar 2022. Em 92 anos, muito se alterou. O futebol que sempre aglomerou paixões agora procura capitalizá-las ao máximo e o fervor futebolístico tem sido cada vez mais um terreno fértil para a impunidade dos seus agentes de bastidores. Queremos tanto que a vida pare naquele momento em que a nossa equipa marca o golo da vitória que para isso não nos questionamos como é que aqui chegamos nem para onde vamos, com medo de perturbar a perfeita sintonia da bola a beijar as redes adversárias.

“Será que somos capazes de nos recusar a ver os jogos desta competição? Um sacrifício gigante para qualquer adepto, mas que quando feito em comunidade poderia ter o impacto necessário para mostrar finalmente à comunidade futebolística que não vale tudo.”

Infelizmente, a bola ainda não começou a rolar e a narrativa desta competição já está envolta em nuvens demasiado tenebrosas para ignorar. Seis mil e quinhentos seres humanos: é este o número de vidas que se estima terem sido perdidas na preparação deste mundial de futebol. Até aqui tudo bem, nenhum limite foi ultrapassado. Gravíssimo seria se a multidão de adeptos de toda a parte do globo exibisse em público demonstrações de afecto, ultrapassasse os decibéis recomendados, bebesse uma cerveja ou, muito pior, cometessem o grave delito de serem homossexuais. Isso sim seria atentar contra os valores do país anfitrião.

No entanto, nem todas as prioridades estão trocadas. São muitos os milhões nos bastidores desta competição e para todos os agentes envolvidos (organização, FIFA, federações, jogadores, patrocinadores, imprensa, etc.) uma não-participação no torneio está fora de questão porque o dinheiro será mais importante do que todas estas vidas humanas ou quaisquer valores que possam atrapalhar a transacção. Com um pouco de sorte seremos bafejados pela coragem performativa de um ajoelhar no início de cada jogo que será rapidamente esquecido após o apito inicial, mas que ficará lindíssimo numa história de Instagram.

E se da comunidade futebolística internacional não podemos esperar nada mais do que a defesa acérrima dos seus interesses, como são aliás exemplos os recentes casos do compadrio do nosso seleccionador com a federação para desviar dinheiro que devia ser de todos ou o da ridicularização recente do combate às alterações climáticas por parte do treinador do PSG, o que devemos esperar dos adeptos?

Muitos advogam que aos adeptos nada deve ser exigido (talvez os defensores desta teoria nada mais procurem que um alívio de consciência), no entanto, os adeptos e o seu fervor são o motor silencioso desta economia e como consumidores podem (e devem) ajudar a definir o rumo do desporto. E se demorarmos muito a perceber isso, não vamos poder parar os projectos de superligas europeias e outros que vão deteriorar a modalidade que tanto acarinhamos.

Posto isto, será que somos capazes de nos recusar a ver os jogos desta competição? Um sacrifício gigante para qualquer adepto, mas que quando feito em comunidade poderia ter o impacto necessário para mostrar finalmente à comunidade futebolística que não vale tudo e que não vamos simplesmente receber tudo o que nos quiserem impor.

Infelizmente, acredito que este desfecho utópico não sairá nunca destas linhas de texto e trocaremos, sem pestanejar, estas preocupações por um mês de golos e jogadas vibrantes. No entanto, devemos estar cientes que será esta passividade que vai destruir o futebol que conhecemos, o futebol dos adeptos, uma mescla de alegrias e tristezas irracionais que nos deram em simultâneo algumas das mais belas e mais tristes recordações colectivas.

Tudo é política e o mundial nunca foi e nunca será “só futebol”. Saibamos estar do lado para onde queremos que o jogo e o mundo evoluam.