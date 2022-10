Pensar com e sobre ética no Dia Global da Ética

Hoje, 19 de outubro, celebra-se o Global Ethics Day 2022, com o mote Ethics Empowered; Using the power of ethics to build a better world. Esta celebração anual tem como objetivo mobilizar pessoas, escolas, empresas, governos, organizações sem fins lucrativos, entre outros, com a certeza de que, juntos, podemos aumentar a sensibilização para a ética e trabalhar para abordar as questões mais críticas que a sociedade enfrenta.

Sabemos que falar regularmente sobre ética nas organizações é verdadeiramente premente, mas não chega. Também é essencial dotar as pessoas de ferramentas para a reflexão e deliberação éticas: de que forma é possível integrar nas organizações planos de sensibilização e capacitação para a ética?

A motivação pode começar por ser disseminada através de uma cadeia de interesses e de histórias partilhadas, ou seja, através da criação de espaços seguros para falar sobre ética. É pela consciencialização da transversalidade da ética no dia a dia de todos nós que somos motivados não só a pensar sobre ética, mas também a pensar com ética.

Estas estratégias assumem particular importância na gestão proativa da ética organizacional, se estivermos conscientes de que a atitude das pessoas face a questões éticas parece seguir uma distribuição padrão, a chamada regra dos “20,60,20”: 20% das pessoas atuam de forma ilegal ou não ética quando a oportunidade existe, as recompensas são suficientes e há uma baixa probabilidade percecionada de serem apanhadas; 20% atuam sempre de forma ética independentemente da situação; e 60% atuam tendencialmente com ética, mas precisam de ser guiadas nos momentos de pressão (Schwartz, 2013) ou lembradas nos momentos de “tentação” (Dan Ariely).

No que se refere à implementação de um canal de denúncias, sabe-se que cerca de 50% das pessoas não comunicaram violações da lei ou das normas éticas que observaram na sua organização (IBE, Ethics at Work: 2021 International Survey of Employees) e sabe-se também que 50% pessoas já sentiram retaliação após uma denúncia, com maior incidência nos jovens e nos gestores (ECI, 2021 Global Business Ethics Survey), um fenómeno transversal e crescente a todos os países estudados, desde 2009. A situação é de tal forma preocupante que obriga a respostas globais e concertadas, designadamente a Lei n.º 93/2021 que estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. A dificuldade em denunciar, frequentemente fundamentada pelo medo da retaliação, requer maior nível de segurança psicológica e partilha de experiências positivas no âmbito da sinalização de más práticas. Diríamos, portanto, que a construção de uma cultura ética organizacional nos convoca a todos a aderirmos ativamente aos valores que estão presentes nas regras e que só ganham visibilidade, ou seja, só são verdadeiramente realizados, pela palavra e ação.

Os atuais/futuros modelo de trabalho, designadamente os que estão subjacentes ao trabalho híbrido, convocam-nos também a identificar novos desafios éticos porque:

4 em cada 5 pessoas trabalharão a partir de casa numa parte de semana (Deloitte);

a autenticidade nas relações laborais estimulará a produtividade e o bem-estar, mas com impacto desigual na prosperidade ou sobrevivência das pessoas, dependendo do tipo de trabalho, idade ou situação familiar (Microsoft);

um dos mais fortes preditores comprovados da eficácia das equipas, a segurança psicológica, terá que ser repensado (HBR).

É por isso um tempo de novos desafios éticos, mas sobretudo de oportunidades, abrindo-se espaço à possibilidade de (re)imaginar o futuro da força de trabalho e das organizações; de conhecer (melhor) o que pensam os (nossos) trabalhadores e as (nossas) lideranças; de explorar a criatividade e a sensibilidade ética de cada um; de redesenhar espaços de trabalho diversos, equitativos e inclusivos (McKinsey); em suma, de fazer emergir espaços de trabalho que contribuam para uma vida com mais sentido humano.

Os desafios éticos acima mencionados recordam-nos a cada passo que o contexto faz toda a diferença e que as regras e/ou leis não são suficientes para encontrar respostas prudentes.

A vulnerabilidade intrínseca à posição de denunciante; às potenciais iniquidades em resultado da escolha de um modelo de trabalho (remoto, presencial ou híbrido); e a contextos resistentes à diversidade, equidade e inclusão, exige solicitude ancorada nos princípios do respeito e da responsabilidade. Sabendo que a maioria das pessoas depende do contexto para atuar de forma ética, as organizações não devem esperar passivamente por respostas eticamente corretas. Pelo contrário, devem (pro)ativamente promover reflexão em conjunto sobre o significado dos princípios éticos que advogam (em regra, plasmados nos seus códigos de ética / conduta) e sobre o modo como efetivamente estes valores são implementados.

Neste dia e como forma de celebração da importância da Ética, convidamos também à Ação: descubra o que pensam quatro CEO portugueses sobre “O Contributo dos Canais de Denúncia para a Ética Organizacional” e participe no estudo “ético e trabalho hibrido” preenchendo o inquérito.

As autoras escrevem segundo o Acordo Ortográfico de 1990