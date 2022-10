Teorias

Se ainda se fala do capitalismo e do comunismo como se algum deles fosse salvar o mundo, pelo contrário, ambos oprimem, oprimiram e mataram milhões e milhões de seres, conjuntamente com destruições indescritíveis.

No mesmo patamar de todas as teses temos a democracia e a ditadura. Se a primeira – democracia -, nos seus vários aspectos da liberdade de opinião, lentamente vai-se enfraquecendo e deteriorando ‘a olhos vistos’, enquanto a segunda – a ditadura – está cada vez mais um ameaça letal para os povos que domina, tanto nos simples actos de liberdade individual da pessoa humana até ao uso das armas, não cumprindo nenhuma das leis mundialmente estabelecidas.

As suas ‘leis’ são pela aniquilação das nações livres e democraticamente independentes. Finalmente, voltando ao capitalismo e ao comunismo, este último foi-se, restando poucos símbolos da ‘foice e do martelo’, porque os actuais representantes, travestidos de comunistas, copiaram para muitíssimo pior os males que acusavam ao capitalismo. Hoje, grosso modo, se o capitalismo selvagem ‘sangra’ o oprimido, o comunismo mata-o de vez.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Falta de empatia

Manuel Loff e Carmo Afonso omitem nos seus comentários o essencial: a Rússia está a cometer crimes de guerra e a destruir a infra-estrutura base de um país independente, a Ucrânia. A maldade de Putin, a sua política de terra queimada, as mortes causadas por um regime ditatorial são ignoradas, como se fossem normais. Omitem a relação entre os regimes mais brutais da actualidade, Coreia do Norte, Síria, a Bielorrússia e a Rússia, unidos na violação de tratados internacionais e prontos a tudo para manter uma elite corrupta no poder.

Omitem a luta dos activistas russos pela democracia, nem uma palavra escrevem sobre os milhares de mulheres e homens presos por delito de opinião e oposição à guerra. A renúncia objectiva destes dois comentadores à defesa da Ucrânia, é justificada, do ponto vista ideológico, pela sua obsessão anti-americana e anti-União Europeia. Para eles, devemos iniciar o levantamento das sanções, a negociação do gás e petróleo com a Rússia, a bem do nosso conforto e da continuação do status quo (energia barata, dependência dos combustíveis fósseis).

Estas omissões revelam uma estrutura mental incapaz da mínima empatia pelas vítimas de regimes brutais, sobrepondo convicções ideológicas à realidade do conflito em causa.

João Vaz, Figueira da Foz

Memória curta

Em tempos só se falava de memória curta em política na altura das eleições e a expressão utilizada era miopia eleitoral. Mas acontece que por estes dias, no PSD, temos assistido uma tentativa de esquecimento colectivo que só é aplicável com sucesso a quem tem memória curta, de facto.

Ver Marcelo escapar da polémica em que estava envolvido recorrendo a Passos Coelho, numa altura em que se fala do pós-Marcelo na presidência e quando é apresentado o Orçamento do Estado, não só faz um favor ao seu partido que está vazio de ideias como retira o foco das medidas apresentadas para apoio aos portugueses e às empresas para 2023.

Montenegro, a reboque de Marcelo, veio sublinhar que Passos tem, ainda, muito para dar ao país. Não seria interessante Montenegro vir sublinhar, isso sim, o que faria, de facto, se fosse ele o primeiro-ministro? É que dizer que as contas certas empobrecem o país não é suficiente. Há quase uma década Passos Coelho empobreceu os portugueses, e estes ainda não esqueceram.

Pedro Perdigão, Lousada

Neo-histórias de criancinhas ao pequeno-almoço

No tempo da antiga senhora diabolizavam-se os comunistas, insinuando que eles até comeriam criancinhas ao pequeno-almoço. Seria mais eficaz e responsável invocar a realidade do Gulag em vez de absurdas ficções de bicho-papão. Na mesma altura, naturalmente, quem não alinhava com a “situação” era um perigoso comunista, potencial antropófago.

Depois da revolução de Abril, todos os que não aderiam ao Processo Revolucionário em Curso foram carimbados como fascistas e reaccionários. Recentemente esta catalogação evoluiu para neoliberal.

O descrédito dos partidos tradicionais e a popularidade das propostas radicais não começou hoje, mas cresce a cada eleição que passa, prenunciando uma degradação dos princípios que fizeram a prosperidade, justiça social e qualidade de vida neste nosso mundo.

Obviamente que simplesmente apregoar o risco do regresso do fascismo quando há crescimento da extrema-direita é absurdo, redutor e irresponsável. O fascismo é outra coisa e invocá-lo como bicho papão, cuja repulsa seria suficiente para diabolizar e travar popularidades perigosas, tem credibilidade idêntica à dos tais pequenos-almoços. Descredibiliza quem o anuncia e, sobretudo, evita um escrutínio sério das origens do problema, no qual esses anunciadores levianos têm muitas responsabilidade e contas a apresentar.

Carlos J F Sampaio, Esposende