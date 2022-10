Biden já tem estratégia

Há muito esperada e quase a meio do mandato, a administração Biden apresentou, finalmente, a nova estratégia de segurança nacional. E não surpreendeu. A nova estratégia é uma actualização fiel do internacionalismo liberal que desde o segundo pós-guerra constitui a tradição da política externa norte-americana. Roosevelt definiu-a, ainda, durante a guerra e traduzia-a na Carta do Atlântico, em 1941. Truman aplicou-a no pós-guerra. E, desde 1947 que o National Security Act a materializou num consenso político e a codificou num diploma legal.