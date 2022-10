Ministra do Interior britânica demite-se

A ministra do Interior britânica, Suella Braverman, demitiu-se depois de se reunir na Câmara dos Comuns, esta tarde, com a primeira-ministra Liz Truss, que cancelou de propósito a sua agenda, avançou o Guardian. “Cometi um erro, aceito a responsabilidade, demito-me”, disse numa carta enviada a Truss, citada pela Reuters.

O erro de Bravermen foi enviar um documento oficial da sua conta de e-mail pessoal, infringindo as regras do Governo britânico. “Assim que me apercebi do erro, reportei-o rapidamente através dos canais oficiais”, escreve a ministra na carta de demissão. No entanto, não esconde críticas a Liz Truss: “Estou preocupada com o rumo deste governo. Quebrámos promessas chave que fizemos aos nossos eleitores.”

Esta é a segunda baixa no Governo britânico no espaço de uma semana. Na sexta-feira passada, Liz Truss foi forçada a despedir o seu ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, tendo avançado, dias depois, com um recuo na sua estratégia económica para evitar um colapso económico, perante sinais muito negativos dos mercados.

Suellan Braverman era uma crítica assumida deste recuo da política económica de cortes de impostos, acusando Truss de ter sido vítima de um “golpe” no início deste mês, segundo o jornal britânico.

Quando foi escolhida para o cargo, assim que Liz Truss foi nomeada primeira-ministra, Braverman foi vista com uma boa opção por ter ideias fortes relativamente à imigração, a lei e a ordem.