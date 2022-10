Despiste de autocarro em Rio de Mouro faz 12 feridos

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas no despiste de um autocarro de passageiros, no início da tarde desta quarta-feira, à entrada de Paiões, em Rio de Mouro, no concelho de Sintra. Uma das vítimas está em estado grave.

O alerta para o acidente envolvendo um autocarro da empresa Vimeca foi dado pelas 13h37. O despiste causou ferimentos graves a um passageiro. As restantes 11 vítimas têm ferimentos ligeiros, avançou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS).

No local encontram-se 49 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, apoiados por 19 veículos, e duas viaturas médicas.