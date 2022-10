Harry Styles é atingido por uma garrafa num concerto e resolve o caso com humor

O cantor britânico Harry Styles foi atingido em palco por uma garrafa, que lhe acertou nos órgãos genitais, como se testemunha num vídeo partilhado nas redes sociais.

O incidente ocorreu durante um concerto em Chicago, na última sexta-feira, dia 14: o autor de êxitos como As it was ou Watermelon sugar conversava com o público sobre o estado do tempo quando um objecto atirado para o palco lhe acertou em cheio.

Imediatamente depois do impacto, o artista contorceu-se com dores, antes de afirmar: “Bem, isto é lamentável”. Rapidamente, no entanto, se recompôs, continuando a conversa com o público em falsetto, brincando com a situação.

LOL right in the sweet spot pic.twitter.com/kCvhCroHgJ — ???????????????? ???????? (@glambygab) October 15, 2022

Este não é o primeiro incidente do tipo que ocorre com Harry Styles. No passado mês de Agosto, o cantor parou o concerto que realizava em Nova Iorque para apanhar nuggets de frango que tinham sido atirados ao artista que imediatamente questionou quem os tinha atirado, declarando: “Eu não como carne.”

Já em 2013, o cantor fora atingido por um sapato na mesma área do corpo, durante um concerto na cidade escocesa de Glasgow dos One Direction, de que Styles fez parte.

O artista, que trouxe a sua Love on Tour a Lisboa, tendo actuado na Altice Arena, em Julho, está agora a percorrer agora a América do Norte, tendo regresso a Portugal marcado para 18 de Julho de 2023, no Passeio Marítimo de Algés.