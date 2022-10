Só aumento do salário mínimo para 799 euros garante benefício no IRC

Empresas terão de pagar 39 euros acima do salário mínimo para terem uma majoração no IRC, uma medida que consta do acordo de rendimentos assinado entre Governo e parceiros.

As empresas terão de pagar um mínimo de 799 euros aos seus trabalhadores se quiserem beneficiar do incentivo fiscal à valorização dos salários previsto no Acordo de Médio Prazo para a Melhoria dos Rendimentos, Salários e Competitividade. Isto significa que, no próximo ano, o aumento de 55 euros do salário mínimo nacional (SMN) decretado pelo Governo (de 705 euros para 760 euros mensais) terá de ser complementado com, pelo menos, mais 39 euros, porque só assim ficam cumpridas as regras para aceder ao apoio.