Radamel Falcao atrasa Atlético de Madrid com João Félix “condenado” ao banco

Com João Félix “condenado” ao banco de suplentes, o Atlético de Madrid cedeu (1-1) esta terça-feira na recepção ao Rayo Vallecano e pode perder terreno para Real Madrid e Barcelona, no arranque da 10.ª jornada da Liga espanhola.

Álvaro Morata marcou cedo (20’), mas os “colchoneros” não capitalizaram devidamente o erro defensivo dos visitantes. Tudo porque no período de compensação (90+2’), Radamel Falcao empatou, de penálti, em lance detectado pelo VAR.

Antes, o Sevilha evitara a primeira derrota da era Sampaoli, ao empatar (1-1) na recepção ao Valência de Gattuso, antes da deslocação a Madrid, para defrontar o Real.

O clube “che” marcou cedo, por Edinson Cavani (6’), levando o Sevilha a procurar contrariar a sorte de um jogo que até poderia ter invertido depois do empate obtido pelo suplente Erik Lamela (86’).

Já no período de compensação, depois de ter passado por momentos de grande apuro, o Valência beneficiou de uma grande penalidade 90+12’ que Gayà acabou por desperdiçar. O lance traduziu na perfeição o final tenso, com o árbitro a ter que intervir constantemente, tendo o VAR ajudado à tomada de decisão que incluiu a expulsão de Salas.

Já no duelo entre o Getafe de Quique Flores e o Atlhetic Bilbao de Ernesto Valverde (2-2), os bascos perderam a possibilidade de ascender provisoriamente ao quarto lugar, ficando ainda na mira do Villarreal, sétimo classificado. Por duas vezes em vantagem, o Athletic permitiu o empate no último quarto de hora, o que permitiu ao Getafe somar um ponto na fuga aos últimos lugares.

Em Inglaterra, o Wolverhampton foi a Londres perder (2-1) — soma seis derrotas — ante o Crystal Palace, no arranque da 12.ª jornada.

Adama Traoré marcou (31’) pelos “wolves” e Rúben Neves, num livre, podia ter ampliado antes do intervalo, mas a bola foi devolvida pelo poste. No reatamento, os locais não perdoaram e igualaram por Eze (47’), chegando ao triunfo por Zaha (70’).

Na segunda eliminatória da Taça da Alemanha, RB Leipzig de André Silva (com uma assistência no 4-0 frente ao Hamburgo), Nuremberga, Mainz, Eintracht Frankfurt, Wolfsburgo e Bochum apuraram-se para os “oitavos” frente a adversários de escalões inferiores. O Hoffenheim goleou o Schalke 04, por 5-1, com a surpresa reservada para a eliminação do Borussia M’gladbach de Julian Weigl, ante o Darmstadt 98 (2-1), líder da segunda divisão.