Quarta na TV: engenharia, anatomia, amor por Pasolini e memórias de Aristides

CINEMA

O Caso Spotlight

AMC, 18h23

Em finais de 2001, uma equipa de jornalistas do Boston Globe depara-se com o caso de padres da Igreja Católica acusados de abusar sexualmente de crianças da comunidade. A investigação revela décadas de encobrimento, a envolver os mais altos níveis das instituições religiosas e políticas. Com este trabalho, o jornal venceu o Pulitzer por serviço público.

Thomas McCarthy realiza este filme sobre a história. No elenco, surgem Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, John Slattery, Stanley Tucci, Liev Schreiber e Billy Crudup.

O Cônsul de Bordéus

AXN Movies, 19h37

A memória de Aristides de Sousa Mendes é evocada neste filme realizado por Francisco Manso e João Correa (que também co-escreve o argumento com João Nunes e António Torrado). A história do diplomata, que concedeu mais de 30 mil vistos de entrada em Portugal a refugiados da ameaça nazi, é contada a partir de uma narrativa pessoal.

Uma jornalista vai entrevistar um maestro prestes a reformar-se. O velho senhor acabará por recordar aquele mês de Junho de 1940, quando, aos dez anos, se salvou graças ao cônsul que desobedeceu a Salazar. Vítor Norte, Leonor Seixas, Sara Barros Leitão e Manuel de Blas integram o elenco.

O Muro

Nos Studios, 21h15

Thriller psicológico escrito por Dwain Worrell, dirigido por Doug Liman e protagonizado por John Cenapor e Aaron Taylor-Johnson.

Dois sargentos são enviados ao local de construção de um gasoduto no Iraque. Um deles é atingido por um atirador furtivo. O outro consegue escapar para trás de um muro, mas é incapaz de ajudar o amigo. Através do rádio, pede ajuda ao seu esquadrão, mas descobre que a frequência foi interceptada pelo inimigo.

Déjà Vu

Fox Movies, 22h55

Thriller de Tony Scott, com Denzel Washington como protagonista e os paradoxos do espaço-tempo no centro da acção.

Washington é um agente destacado para investigar uma explosão, que é integrado num programa especial do FBI que usa tecnologias inovadoras para analisar o passado. Enquanto persegue o autor da bomba, interroga-se sobre os fins daquela tecnologia e deixa-se dominar por uma estranha sensação de déjà vu.

DOCUMENTÁRIOS

Vistos para a Vida

Opto, streaming

Exactamente um ano depois da panteonização de Aristides Sousa Mendes, a plataforma de streaming da SIC estreia esta série documental em cinco episódios. Assinada pela jornalista Lúcia Gonçalves, conta a história do cônsul que foi responsável pela salvação de milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial, ao conceder vistos à revelia das ordens de Salazar.

Engenharia Antiga

RTP2, 20h39

Estreia. À medida que analisa as maiores (e, por vezes, as mais intrigantes) façanhas de engenharia alcançadas há séculos, um pouco por todo o mundo – como as pirâmides, a Grande Muralha da China, Stonehenge ou a rede de vias romanas –, a série documental observa o seu potencial de influência e inspiração para a construção moderna.

Documentos de arquivo, imagens aéreas e reconstituições, devidamente comentadas por especialistas, são a matéria-prima dos dez episódios, emitidos de segunda a sexta. Hoje, a atenção vira-se para a roda e a estrada.

Comícios de Amor

TVCine Edition, 22h

O amor, o sexo, as relações e os papéis de género comentados por gente de toda a Itália, num documentário realizado por Pier Paolo Pasolini. Resultou de uma viagem que o cineasta fez pelo país, de câmara e microfone em punho, em 1963, em pleno despontar da revolução sexual.

SÉRIE

Anatomia de Grey

Fox Life, 22h20

Tudo mudou. É este o título do episódio inaugural da 19.ª temporada, em estreia esta noite e debitada às quartas. Nesta nova ronda, a actriz Ellen Pompeo, que encarna a médica protagonista, Meredith Grey, terá menos tempo de ecrã. Em compensação, o elenco é reforçado por novas adições, correspondentes ao grupo de internos que são integrados no Grey Sloan Memorial Hospital. Assim que chegam, têm de provar o que valem quando um acidente de autocarro faz múltiplas vítimas.

Fruto do império televisivo de Shonda Rhimes, o drama médico é o mais longevo do género na história do primetime. No final da 18.ª temporada, celebrou um redondo 400.º episódio.