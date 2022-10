Governo sueco extingue Ministério do Ambiente

A responsável pela pasta do Ambiente e do Clima será supervisionada pela ministra da Indústria, Empresas e Energia.

O recém-eleito Governo da Suécia extinguiu o Ministério do Ambiente, soube-se nesta terça-feira. Em vez disso, foi criado o Ministério do Empreendimento e do Clima que conta com duas ministras: Ebba Busch, ministra da Indústria, Empresas e Energia, e Romina Pourmokhtari, ministra do Ambiente e do Clima.

É a primeira vez em 35 anos que não existe um ministério do Ambiente autónomo. A decisão, que visa aproximar a política ambiental e climática com o desenvolvimento económico, está a ser criticada por ambientalistas e académicos, pondo em causa um histórico de décadas.

“É impossível descrever de uma forma mais clara o quão pouco este Governo valoriza o ambiente e o clima. Esta é uma decisão histórica com consequências devastadoras para as questões ambientais”, acusou Per Bolund, porta-voz do partido sueco dos Verdes, na sua conta do Twitter, citado pela EuroNews.

Apoiado a nível parlamentar pelo partido de extrema-direita Democratas Suecos, o novo Governo do país escandinavo é liderado por Ulf Kristersson, dos Moderados, que está em coligação com os Democratas Suecos e os Liberais.

Romina Pourmokhtar, dos Liberais, já foi notícia por ser a mais nova ministra de sempre a integrar um governo sueco, com apenas 26 anos. No entanto, ela é vista como politicamente inexperiente. Além disso, as suas pastas vão ser supervisionadas por Ebba Busch, que defende uma mudança na política ambiental.

Para Busch, as questões ambientais “têm tido demasiado peso” nos governos anteriores. “Resolver as questões climáticas é sobre transformar os sectores da indústria e dos transportes”, disse, citada pelo The Local, um jornal de notícias em inglês sobre a Suécia. Uma das novas políticas do novo Governo é voltar a apostar na energia nuclear.

Esta transição acaba por dar força à posição dos Democratas Suecos. Tal como o movimento internacional da extrema-direita, o partido tem minado a importância das políticas climáticas.

“Acredito que há uma falta de provas científicas para dizermos que nos encontramos numa crise climática”, disse no parlamento Elsa Widding, uma nova deputada pelos Democratas Suecos. Widding, que é engenheira civil, defende que as políticas climáticas da Suécia são apenas “gestos políticos”, cita o The Local. “A última vez que [uma crise climática] aconteceu foi na década de 1960 em que os Verões se tornaram tão pequenos ou inexistentes que não fomos capazes de produzir colheitas.”