Protecção Civil lança aviso à população devido a chuvas e ventos fortes

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) lançou esta terça-feira um aviso à população devido às previsões meteorológicas de chuva forte e vento para as próximas 48 horas, com especial atenção para as regiões Norte e Centro de Portugal continental.

Em comunicado, a ANEPC alerta para “episódios típicos das estações de transição, com a ocorrência das primeiras chuvas”, que tornam propícias “inundações em zonas urbanas” devido à acumulação da água da chuva por “obstrução dos sistemas de escoamento”, assim como cheias ou deslizamentos de terras e derrocadas.

O aviso é feito tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de precipitação “por vezes forte e persistente” e de vento “por vezes forte com rajadas”, em especial no Norte e Centro, assim como possibilidade de trovoada.

A ANEPC alerta ainda para a possibilidade de “contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes de incêndios rurais” e para o perigo de “arrastamento, para as vias rodoviárias, de objectos soltos” ou o “desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixas”.

A Protecção Civil recomenda a população a adoptar medidas que minimizem o impacto das condições adversas, garantindo a “desobstrução dos sistemas de escoamento” e a retirada de objectos que possam ser arrastados. Ainda apela a cuidado na circulação junto a áreas arborizadas e da orla costeira e zonas ribeirinhas “historicamente mais vulneráveis” aos fenómenos referidos, e à adopção de “uma condução defensiva”, desencorajando a passagem por zonas inundadas.

A entidade pede também que a população esteja atenta às informações da meteorologia e às indicações da Protecção Civil e das Forças de Segurança.

O IPMA prevê para esta quarta e quinta-feira a ocorrência de chuva e aguaceiros em todo o território continental, tendo colocado dez distritos sob aviso amarelo do Norte e Centro sob aviso amarelo, assim como todas as ilhas do arquipélago dos Açores.