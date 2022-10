Maria João Baptista substitui Fernando Araújo no conselho de administração do Hospital São João

A médica Maria João Baptista, especialista na área da cardiologia pediátrica, vai assumir as funções de presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), substituindo Fernando Araújo, nomeado pelo Governo como director executivo do Serviço Nacional de Saúde por um período de três anos.

O nome de Maria João Baptista era apontado já há algum tempo como o mais provável para assumir o cargo de presidente do conselho de administração do CHUSJ.

Já o médico intensivista Roberto Roncon, que surgiu frequentemente na comunicação social a comentar a evolução da pandemia, foi convidado para director clínico, substituindo Maria João Baptista, que está nestas funções desde Abril de 2019. Antes de assumir este cargo, a futura presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João foi directora do Centro Materno Pediátrico daquela unidade.

Roberto Roncon, que na manhã desta terça-feira, contactado pelo PÚBLICO, não quis confirmar ou afastar o convite, é actualmente coordenador da unidade de medicina intensiva, coordenador do centro de referência de Ecmo (Oxigenação por Membrana Extracorporal) e presidente da comissão de farmácia e terapêutica daquele hospital.

Os nomes de Maria João Baptista e de Roberto Roncon terão de ser aprovados pela Comissão de Recrutamento e Selecção para a administração pública.

Fernando Araújo entra em funções como director executivo do Serviço Nacional de Saúde no dia 2 de Novembro, pelo que a nova administração do Centro Hospitalar Universitário de São João deverá entrar em funções em breve.