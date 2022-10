Jornalistas

Lendo a Coluna do Provedor de sábado ficou-me uma dúvida: a propósito do centenário da BBC, diz que os/as jornalistas não devem opinar, mas tão-somente relatar. Ora eu gosto de ler os artigos opinativos da São José Almeida, da Ana Sá Lopes, da Bárbara Reis e outras e outros, embora nem sempre concorde. Penso que os/as jornalistas deverão ser livres de manifestarem as suas opiniões, desde que não falseiem factos que induzam em erro o público.

Domicília Costa, V. N. Gaia

Marcelices

Marcelo, para além do seu enorme e conhecido egocentrismo, aparece amiúde com um comportamento “revanchista”, deselegante, populista, birrento e não isento, contrariando as atitudes e comportamentos inerentes à figura de um Presidente da República. Isto acontece sempre que as coisas não correm a seu favor.

Foi o que aconteceu no final da semana passada nas comemorações do centenário de nascimento de Agustina Bessa-Luís, aproveitando este evento para, de uma forma descarada e descontextualizada, viperinamente morder em Luís Montenegro e António Costa (um que não se pronunciou, não o defendendo no caso dos abusos da Igreja Católica, e o outro defendendo-o mas interessadamente) ao promover Passos Coelho, que estava ali mesmo à mão. Certamente que Marcelo já tinha, há dias, a estratégia estudada. Só lhe faltava a oportunidade. Esta apareceu e, como pessoa inteligente que é, não a perdeu. Calhou ser Passos Coelho, poderia ter sido outro personagem equivalente.

Contrariamente ao que Marcelo terá pretendido, esta atitude não o premiou, antes pelo contrário terá, mais uma vez, revelado a verdadeira personalidade da figura que temos de suportar como Presidente da República e que, por vezes, nos traz alguma vergonha.

Jorge Loureiro, Anadia

Lei dos sefarditas

Ao legislar irreflectidamente, por unanimidade, os deputados demonstraram, mais uma vez, a sua falta de preparação para o cargo, não se podendo surpreender com a aplicação da chamada “Lei dos sefarditas”. Se não são capazes de prever os efeitos da legislação que produzem, sob a pressão do politicamente correcto, do sentimentalismo balofo e dos lobby's, poderiam ter-se inspirado na legislação produzida pelos vizinhos espanhóis, mais exigente e menos subserviente no que concerne à identidade nacional, conceito que parece estar ultrapassado pela globalização acrítica. Se há abusos, só nos podemos queixar de nós próprios, que escancaramos as portas e janelas ao chico-espertismo. Depois de vendermos o país a retalho, agora é a vez da nacionalidade.

Pedro C. Pereira, Ferragudo

Simone Weil e os partidos políticos

Em boa hora o PÚBLICO lançou a colecção “Utopia e Conhecimento” distribuída por sete livros da autoria de sete mulheres que contribuíram para a construção e projecção do pensamento feminino a nível mundial, pensamento esse, que, infelizmente, no passado, era subestimado e desvalorizado. De entre as escritoras que o PÚBLICO, agora, dá a conhecer por intermédio desta interessante colecção, destaco Simone Weil, nascida em Paris, no seio de uma família judia. O PÚBLICO resolveu destacar, e bem, o livro Reflexão sobre as causas da liberdade e da opressão social mas não seria desaproveitamento trazer à colação outro livro de Weil intitulado Nota sobre a supressão geral dos partidos políticos.

Esta audaz e talentosa filósofa, mística, pacifista, anarquista (pro bono) e activista que morreu com apenas 34 anos, não se eximiu, na obra citada, de analisar os partidos políticos e sabia que uma das características dos ditos-cujos “consiste em serem máquinas de produzir a paixão colectiva, tão visível que nem precisa de ser formulada. A paixão colectiva é a única energia de que os partidos dispõem para a propaganda exterior e para a pressão exercida sobre a alma de cada membro”. A actualidade do pensamento de S. Weil quiçá encontre eco nas verdadeiras” seitas e capelas” em que se transmutaram os partidos com reais benefícios para certos elementos do rebanho que frequentam as congregações e que prejudicam o cidadão comum e apartidário que não disponha da respectiva bandeirinha e do respectivo cartão. Elementos salvíficos neste “salve-se quem puder” em que está imersa esta decadente sociedade em que vivemos.

António Cândido Miguéis, Vila Real