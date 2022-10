António Costa deve-nos sete anos de verdade. E não vai pagar

No meu último artigo (O nascimento do PS à D) defendi que o Orçamento do Estado para 2023 tem três características que seriam impensáveis no tempo da “geringonça”: 1) propõe uma gigantesca redução da dívida pública para 110% do PIB; 2) oferece vantagens significativas às empresas, o que possibilitou um acordo com as associações patronais para a legislatura; 3) é um Orçamento que poderia ser subscrito pelo PSD. Daí eu ter anunciado o nascimento de um novo PS, bem mais encostado à direita do que à esquerda.