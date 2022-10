“A UE facilitou mais a erosão da democracia na Hungria do que a promoveu”

Era o debate com o título mais picante e com os nomes mais sonantes do Budapest Forum. Hungria: definidora de tendências iliberais a nível global e ovelha negra da UE? era também uma pergunta retórica, considerando os oradores, a plateia, os organizadores do evento e até o local em que decorreu: a Universidade Centro-Europeia (fundada e financiada pelo milionário George Soros), que tem um historial de desavenças com o Governo de Viktor Orbán.