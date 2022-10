Austrália reverte decisão de reconhecer Jerusalém Ocidental como capital de Israel

A Austrália reverteu esta terça-feira a decisão do anterior Governo que reconhecia Jerusalém Ocidental como a capital de Israel, alegando que o estatuto da cidade deve ser estabelecido através de negociações de paz entre Israel e o povo palestiniano.

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, disse que a Austrália “será sempre uma amiga firme de Israel” e que está empenhada numa solução de dois Estados em que Israel e uma futura Palestina coexistam em paz no quadro de fronteiras internacionalmente reconhecidas.

O Governo “volta a comprometer a Austrália com os esforços internacionais na busca responsável de progresso com vista a uma solução de dois Estados justa e duradoura”, disse a ministra em comunicado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel expressou “profunda decepção” com a decisão e anunciou que convocaria o embaixador australiano.

“Jerusalém é a capital do povo judaico há 3000 anos e continuará a ser a capital unida e eterna do Estado de Israel, independentemente desta ou daquela decisão”, disse o ministério em comunicado.

O anterior primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, fez marcha-atrás em décadas de política relativa ao Médio Oriente em 2018 ao dizer que a Austrália reconhecia Jerusalém Ocidental como a capital de Israel, mas que não mudaria a sua embaixada para lá no imediato.

O antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como capital um ano antes, sem definir as fronteiras de uma cidade cujo sector oriental – que alberga locais sagrados importantes para judeus, cristãos e muçulmanos – os palestinianos querem para sua futura capital.

Os palestinianos, cujas negociações com Israel com vista à criação de um Estado, mediadas pelos Estados Unidos, pararam em 2014, e que boicotaram a administração Trump devido às suas políticas pró-Israel, elogiaram a decisão australiana.

Considerando-a “a correcção de um erro feito pelo anterior Governo”, o ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano, Riyad al-Maliki, disse à Reuters que a Austrália deveria agora “dar o passo mais importante, que é reconhecer o Estado da Palestina à luz do seu compromisso com a solução de dois Estados”.

Penny Wong disse aos jornalistas que a decisão de 2018 tomada por Morrison “pôs a Austrália em sentido contrário ao da maioria da comunidade internacional” e foi encarada com preocupação pela vizinha Indonésia, de maioria muçulmana.

“Lamento que a jogada política do sr. Morrison tenha resultado na mudança de posição da Austrália e no sofrimento que essa mudança provocou em muita gente na comunidade australiana que se preocupa profundamente com este assunto”, disse a ministra.

Morrison disse estar a considerar mudar a embaixada de Telavive em 2018, a poucos dias de uma eleição intercalar, perante um eleitorado de Sydney com uma alta representatividade judaica, que o seu Partido Liberal perdeu, ainda assim.

O The Guardian noticiou na segunda-feira uma mudança no site do Departamento dos Negócios Estrangeiros e do Comércio que retirava as referências a Jerusalém Ocidental como a capital.

Wong disse que a decisão foi tomada pelo Governo de Anthony Albanese na terça-feira.

Yair Lapid, o primeiro-ministro israelita, que está atrás do seu antecessor, Benjamin Netanyahu, nas sondagens para as eleições de 1 de Novembro, acusou Camberra de se ter deixado manipular por uma notícia de jornal.

“Esperemos que o Governo australiano lide com outros assuntos de forma mais séria e profissional”, escreveu o governante no Twitter

Wong disse aos jornalistas que o site do Departamento de Negócios Estrangeiros tinha sido actualizado “antes do processo governamental”.

A coligação liderada pelo Partido Liberal, de Morrison, perdeu as eleições de Maio, regressando ao poder um Governo trabalhista, pela primeira vez em nove anos.