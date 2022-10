Viktor Orbán “soube desde muito cedo como obter poder”

Zsuzsanna Szelényi entrou no Fidesz no ano em que foi criado, 1988, e fez parte do primeiro lote de deputados do partido eleito para o Parlamento. Acabaria por sair em 1994 por discordâncias com Viktor Orbán e regressou à política activa em 2012 com o sonho de unir a oposição no partido Juntos (Együtt). Falhou. Agora escreveu um livro para contar essa história, que será publicado em Novembro, em Londres. Chama-se Tainted Democracy: Viktor Orbán and the subversion of Hungary.