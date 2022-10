Um livro de crónicas para viajar pelo Porto, a cidade com identidade “à prova de bala”

São crónicas sobre a cidade, os seus hábitos, subtilezas e até fraquezas. Nelas cabem acontecimentos, lugares, mas sobretudo pessoas. Jorge Afonso Morgado reuniu no livro O Porto É Uma Nação alguns dos seus escritos dos últimos 25 anos. A apresentação decorre nesta terça-feira às 18h, no Palácio da Bolsa.

A primeira crónica foi enviada dos correios de uma estação de comboios em Roma. De férias e sem email —​ coisa futurista nesse ano de 1996 —, Jorge Afonso Morgado não admitia falhar a promessa feita a Vasco Pulido Valente e Francisco Camacho, que o convidaram para ter um espaço na Viva, revista d’O Independente. A estreia da coluna “O Porto é uma nação” abria um capítulo que já não se encerraria mais: Jorge Afonso Morgado deixou o jornalismo pouco tempo depois, mas as crónicas ficaram. Agora, editou um livro com 56 textos, publicados em vários jornais nos últimos 25 anos.

Não houve uma pretensão de fazer a história da cidade nesse quartel de século. Mas neste olhar, crítico e discutível, como devem ser as crónicas jornalísticas, cabe, de facto, uma parte dessa história. A selecção fugiu ao estilo best-off e concentrou-se em encontrar aquilo que melhor tinha sobrevivido ao tempo. “Algumas [crónicas] já nem eu conseguia perceber”, brinca o autor e actual director de comunicação da Metro do Porto. Na busca de uma visão contemporânea para o livro, contou também com a ajuda da filha mais velha, com passagem pelo mundo jornalístico na Alemanha. “O que ela não entendia não fazia sentido publicar...”

O Porto É Uma Nação (primeira edição) — apresentado nesta terça-feira, às 18h, no Palácio da Bolsa, por Rui Moreira e Nuno Botelho — tornou um diagnóstico claro para Jorge Afonso Morgado: “Mudamos muito, mas mantemos o que é realmente nosso.” Uma das evidências está numa crónica publicada em Junho de 1997, com Pedro Marta Santos, em que se ensaia um “guia de tudo o que o Porto tem de melhor”: das francesinhas e das tripas a Eugénio de Andrade ou Pinto da Costa, de Serralves à Bolsa ou à Sé. “Quase tudo o que está lá continua válido, são poucas as coisas que desapareceram.”

A noite de S. João, o Serralves em Festa e a Casa da Música, o Open House e o Portugal Fashion, o anúncio de reabilitação do Bolhão em 2015 e da Casa Forte no mesmo ano (o primeiro reaberto há um mês, o segundo ainda em obras), a barbearia Primor onde se cortava o cabelo por 800 escudos, mas também o mau serviço da TAP, a nossa selvajaria no trânsito, as incertezas da pandemia. Os textos — publicados sobretudo n’O Independente e no jornal i, mas também no PÚBLICO, no Jornal de Notícias e no Observador — reavivam memórias, põem dedos em feridas, provocam, elogiam.

O título — que é o mesmo da coluna onde tudo começou — não é um trocadilho futebolístico. Nas 180 páginas, com prefácio de Germano Silva, não há, aliás, grande espaço para a bola. Jorge Afonso Morgado declara-se um ex-fanático, completamente curado: “A minha etapa hooligan foi até aos 17 anos, até tinha uma bandeira gigante do Porto no quarto.”

A expressão “o Porto é uma nação” tem para o autor um outro alcance, em que a resiliência (uma palavra da qual nem gosta muito) conta. “Por muito que evolua, o Porto mantém sempre traços identitários que são à prova de bala e da passagem do tempo.”

Bairrista, não provinciano

Nesse carácter, há um pilar fundamental. O mesmo que Jorge Afonso Morgado elege, sem hesitar, quando se pergunta quais são as personalidades mais marcantes para a cidade nos últimos 25 anos. “As pessoas mais marcantes são os portuenses.”

As mudanças fizeram-se sobretudo no sentido de “reforçar o espírito de liberdade e independência da cidade”. E, para isso, um acontecimento foi fundamental, defende: “A eleição de Rui Moreira foi um momento de viragem. Foi como dizer ‘sabemos tomar conta de nós’.”

Um passo em direcção ao “cosmopolitismo”, com um “estado de espírito bairrista, mas não provinciano”. A cidade, diz, está “de bem consigo”, “mais virada para o centro da Europa, para a Galiza e também para Lisboa”. Mas fugindo das “patetices dos anos 80, de querer ver Lisboa a arder”.

Sobre o futuro, Jorge Afonso Morgado não tem preocupações. O Porto, antevê, será uma cidade “forte, pujante, vibrante e animada”. Acima de tudo, preservando uma certa filosofia: a de permanecer “sempre mais preocupada em fazer coisas do que em queixar-se”.