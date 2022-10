Mais duas famílias alvo de despejo no bairro do Griné

Esta terça-feira, mais duas famílias do bairro do Griné, em Aveiro, receberam ordem para abandonar as casas que ali vinham ocupando. A acção desencadeada pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), e acompanhada pela PSP, mereceu duras críticas por parte dos elementos do movimento Habitação Hoje, que fizeram questão de lembrar que não foi garantida “uma solução habitacional digna” a estes cidadãos. Segundo recorda o movimento, estas famílias só ocuparam aquelas habitações - há muito vazias - devido à dificuldade em aceder ao mercado privado e perante a ausência de resposta do parque habitacional público. E também refutam o argumento de estes cidadãos estarem, com esta ocupação ilegal, a tirar casas a famílias que estão em lista de espera. Prova disso é o facto de as habitações que ali foram desocupadas em Abril continuarem “vazias e sem receber obras”, aponta Helena Souto, do Habitação Hoje.

“Estou na lista de espera do IHRU há 17 anos e também tenho tentado junto da câmara municipal”, testemunhava Vânia Pinheiro, que juntamente com o marido e os quatro filhos recebeu, esta terça-feira, ordem para desocupar a casa. “Sempre quis pagar uma renda, não é isso que está em causa, mas os valores das casas em Aveiro estão exorbitantes”, acrescentou, já depois de ter sido informada que iria, com a família, para um Alojamento Local durante seis dias. “Depois disso, não temos nada garantido”, desabafava.

De acordo com as estimativas do Habitação Hoje, existirão mais sete famílias em risco neste bairro do município de Aveiro, em que grande parte dos apartamentos é propriedade do IHRU. Os despejos desta terça-feira surgem na sequência de outros ocorridos já no passado mês de Abril. Nessa ocasião, os moradores chegaram a pedir a intervenção do presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, em plena reunião do executivo camarário, mas, segundo referiu Vânia Pinheiro, de nada terá valido o apelo. “O presidente mostrou-se disponível para nos receber em audiência, mas apresentaram-se pedidos e ainda não houve resposta”, lamentou.

O PÚBLICO tentou obter uma reacção por parte do presidente da autarquia, assim como junto dos responsáveis o Ministério das Infra-Estruturas e Habitação, que tutela o IHRU, mas sem sucesso até à hora de fecho desta edição - por dificuldade de agenda, o autarca aveirense remeteu os seus esclarecimentos para a manhã desta quarta-feira. Na altura em que foi confrontado com o caso destas famílias, Ribau Esteves atribuiu responsabilidades ao IHRU, acusando este organismo de não dialogar com os seus inquilinos. O autarca culpava ainda aquele instituto pelo atraso na reabilitação do bairro, intervenção para a qual a autarquia já cativou uma verba ao abrigo do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA).