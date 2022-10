Braga avança com programa de férias municipal para garantir resposta a crianças com deficiência

Projecto-piloto para acolher mais de uma centena de crianças durante as pausas lectivas terá início já nas férias de Natal. A resposta surge após meses de reivindicação de vários pais de crianças com deficiência.

No início do passado mês de Junho, em Braga, um grupo de mães de crianças com deficiência interrompeu uma reunião de câmara para protestar contra a falta de oferta inclusiva local nas interrupções lectivas. O grupo foi recebido pelo presidente da câmara municipal (PSD/CDS), Ricardo Rio, que se comprometeu, em conjunto com as mães e restantes forças políticas locais (PS e CDU), a encontrar uma solução. Após quatro meses, período durante o qual se juntaram mais mães e pais ao grupo inicial e se constituiu o movimento Pais em Luta, a primeira resposta camarária foi encontrada e terá efeito já na próxima pausa lectiva.

Trata-se da criação de um projecto-piloto que desenvolverá campos de férias temáticos, numa só escola do concelho ainda por conhecer, a que serão alocados recursos humanos do próprio município para o garante das actividades específicas. Os campos de férias são destinados a todas crianças – cem durante uma semana –, embora metade das vagas esteja assegurada a crianças com necessidades específicas, que, em Braga, de acordo com um levantamento feito pelo PS local, são cerca de 700, 178 das quais com necessidades extremas.

Paralelamente ao projecto-piloto, o município fará ainda o levantamento de parceiros do concelho, como juntas de freguesia, IPSS e ATL privados, com vista à criação de uma rede de parceiros que também ofereça respostas às crianças nas pausas lectivas. A rede será financiada pelo município e terá alocada uma verba de 400 mil euros, que servirá para o pagamento de vouchers semanais que podem ir até 50 euros por cada criança com deficiência.

As duas soluções, elaboradas por todas as forças políticas de Braga, foram reunidas numa proposta do executivo e aprovadas por unanimidade, esta segunda-feira, em reunião pública do executivo, na qual marcaram presença alguns dos membros do movimento Pais em Luta. Durante a apreciação da proposta, foi destacado o consenso político que originou a solução inclusiva, mas a vereadora sem pelouro da CDU, Bárbara Barros, alertou que se trata de uma “experiência” e que o projecto terá de ser “ajustado e melhorado para as férias de verão, em que as necessidades serão maiores”.

Entre as duas respostas gizadas na proposta camarária, a vereadora coloca mais “expectativa” no projecto-piloto municipal e menos na rede de parceiros, uma vez que “as entidades privadas são livres de decidir o número de vagas existentes e com quem fazem as actividades”, alertando ainda que, “caso a rede não responda, o município deve ter disponibilidade para aumentar as vagas” referentes ao programa municipal. A ideia é que a oferta educativa inclusiva tenha efeito já a partir da pausa lectiva do Natal.

Mães pedem nova resposta para período corrente do ano lectivo

A resposta relativa ao período de férias parece estar encontrada, mas o movimento Pais em Luta assinala que isso não chega. Será necessário encontrar soluções para o chamado período das “pontas” – onde deixar os filhos após as aulas no período da tarde? Helena Pereira, uma das responsáveis do movimento, agradeceu a proposta aprovada pelo executivo, mas realçou que a “maior urgência”, da qual não tem respostas “há um mês”, é ter ATL para os filhos. “Os pais com filhos no 5.º e no 6.º ano continuam em casa, à espera de resposta a esta necessidade”, alertou, ressalvando ainda que os ATL devem assegurar “actividades inclusivas adequadas a cada criança”.

Ao apelo da progenitora, a vereadora com o pelouro da Educação, Carla Sepúlveda, garantiu que o município, após o lançamento de uma bolsa de recursos humanos no IEFP, já assegurou a entrada de 32 novos assistentes operacionais em escolas de todo o concelho com vista ao “reforço das actividades” inclusivas.