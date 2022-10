Art Deco e luxo intemporal: assim são as carruagens do verdadeiro e renovado Expresso do Oriente

Foram reveladas as primeiras imagens do interior das carruagens recuperadas do verdadeiro Expresso do Oriente. O icónico comboio regressa em detalhes Art Deco e luxo intemporal em 2025.

Em 2015, 13 carruagens originais do lendário comboio — que Agatha Christie ajudou a imortalizar, com Crime no Expresso do Oriente (1934), várias vezes adaptado para cinema — foram descobertas por um historiador a partir de um vídeo no Youtube, esquecidas em Malaszewicze, um entroncamento ferroviário remoto na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia. Depois de anos de negociações, e após a aquisição de outras quatro carruagens em diferentes países europeus, os vagões descobertos por Arthur Mettetal foram vendidos ao gigante hoteleiro Accor e estão, desde 2018, a ser recuperados num meticuloso processo de restauro e redesenho.

Agora, foram reveladas as primeiras imagens do interior dos novos velhos vagões, com um “design original, inspirado nos anos 1920, criado com os códigos do luxo contemporâneo” por Maxime d'Angeac. “Tentei reinterpretar a história deste comboio lendário, não apenas com nostalgia, mas com o desejo de estender a sua história, de nos transportar para outro lugar. Como se tudo isto fosse um sonho”, conta o arquitecto francês, na página do projecto.

Na carruagem-bar, por exemplo, são “revisitados os códigos decorativos do século XIX até à primeira metade do século XX”, com “grandes cúpulas de luz ao estilo do Segundo Império”, mesas de mármore, cadeirões em veludo verde, painéis de madeira pau-rosa, e bronze nos capitéis das colunas, tudo num ambiente muito “travel chic”, sublinha-se.

Foto Carruagem-bar DR

Foto Carruagem-restaurante DR

Já no vagão-restaurante, “concebido com o conforto e o luxo em mente”, são vários os elementos que revisitam a decoração original, como as divisórias inspiradas nos motivos de tapeçaria de Suzanne Lalique ou os candeeiros sobre as mesas. Ao fundo, destaque para a parede de vidro que separa a cozinha, permitindo aos passageiros “ver os movimentos [da equipa] e a coreografia culinária”.

Uma vez que as carruagens originais agora em processo de restauro são menos espaçosas do que as congéneres modernas, o arquitecto francês recorda, em entrevista à CNN, o desafio que foi “encontrar formas de alcançar o extremo conforto e luxo em espaços particularmente pequenos”. Para “contrariar as linhas e design estritos do comboio”, o arquitecto introduziu ângulos e formas arredondadas à decoração de todas as carruagens, incluindo nas suítes, onde, para ganhar espaço e funcionalidade, o sofá durante o dia transforma-se em cama ao cair da noite.

No âmbito da Semana de Arte Contemporânea em Paris, o futuro Expresso do Oriente está a ser apresentado em exclusivo na Domus Mauborg, até dia 22, com uma exposição imersiva com imagens e realidade virtual. Intitulada Expresso do Oriente: A Revelação, a exibição segue, depois, para o evento Design Miami/, nos Estados Unidos, de 30 de Novembro a 4 de Dezembro.

Suíte DR Suíte DR Suíte DR Suíte DR Fotogaleria DR

Se em Junho a empresa previa devolver aos carris o famoso – e agora renovado – comboio a tempo dos Jogos Olímpicos de 2024, que irão decorrer em Paris, as expectativas estão agora mais refreadas. Segundo o novo comunicado de imprensa, “as primeiras carruagens vão estar em exposição” em Paris por essa altura e os passageiros “poderão entrar a bordo pela primeira vez” para “dar uma espreitadela à nova decoração do futuro comboio”, mas ainda não será possível partir em viagem.

Embora a nota de imprensa não aponte nenhuma outra data, segundo a CNN, o Expresso do Oriente deverá retomar as viagens entre Paris e Istambul “a partir de 2025”. Enquanto o aguardado regresso das carruagens originais aos carris não acontece, o imaginário do lendário comboio pode ser vivido a bordo do Venice-Simplon Orient Express, propriedade do grupo hoteleiro Belmond e a funcionar entre Londres e Veneza desde 1982; ou no italiano Orient Express – La Dolce Vita, também do grupo Accor, cujo lançamento está agora previsto para 2024.