Nuno Borges com melhor vitória da carreira em Nápoles

Nuno Borges obteve a primeira vitória da carreira sobre um top 50, ao eliminar Alberto Ramos Vinolas, actual 40.º do ranking, na ronda inaugural da Tennis Napoli Cup. O número dois português, que entrou no top 100 no mês passado, continua a evidenciar progressos e à quinta oportunidade diante de um adversário tão bem classificado, venceu, por 7-5, 7-6 (7/5).

“Já esperava um encontro difícil, o que ajuda sempre, sabia que seria um adversário difícil desde o primeiro ponto, devolve muitas bolas, é esquerdino, dá muito trabalho… mas nos momentos importantes saiu tudo bem para o meu lado”, resumiu Borges (94.º), após eliminar o experiente Ramos, detentor de quatro títulos no ATP Tour, o último dos quais conquistado em Córdoba, em Janeiro último.

Borges entrou bem em ambos os sets, comandou por 2-0, mas viu o campeão do Millennium Estoril Open de 2021 recuperar as desvantagens – incluindo dois break-points, que evitaram o 0-3 no segundo set. O espanhol de 34 anos comandou o tie-break, por 3/1, 4/2 e 5/3, mas Borges compensou a menor eficácia nos break-points (3 em 10), com dois mini-breaks que lhe garantiram os últimos quatro pontos do encontro de duas horas.

Na quinta-feira, Borges decide o acesso aos quartos-de-final deste torneio ATP 250, que tem como principais favoritos Pablo Carreño Busta (15.º) e Matteo Berrettini (16.º). O adversário é o colombiano Daniel Elahi Galan (72.º), que venceu o espanhol Bernabé Zapata Miralles (75.º), por 6-4, 6-4. “Treinei com ele esta semana, por isso vai ser divertido. Está a jogar bem nas últimas semanas, espero grandes coisas dele e espero estar ao nível do desafio”, disse o tenista da Maia.

Borges entrou no top 200 em Dezembro do ano passado e, durante 2022, atingiu novos máximos no ranking por 17 vezes, tendo chegado ao 93.º lugar a 12 de Setembro. Se vencer Galán, Borges assegura um novo melhor ranking de sempre.

Em sentido contrário está João Sousa (67.º) que somou a quinta derrota consecutiva no circuito, no Stockholm Open. Na ronda inicial do ATP 250 sueco, o tenista vimaranense perdeu com o finlandês Emil Ruusuvuori (52.º), pelos parciais de 6-3, 6-2.