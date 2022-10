Benfica visita o Estoril e o FC Porto o Mafra na Taça de Portugal

O Estoril-Benfica é o jogo de maior cartaz da quarta eliminatória da Taça de Portugal. A equipa agora orientada por Nelson Veríssimo, ex-técnico dos benfiquistas, vai tentar fazer o que o Caldas quase conseguiu. Já o FC Porto, actual detentor do troféu, terá pela frente o Mafra, equipa da II Liga e que na eliminatória anterior afastou o primodivisionário Marítimo.

Num sorteio que contou com dez equipas da I Liga, oito da II Liga, seis da Liga 3 e sete do Campeonato de Portugal, a sorte ditou três embates entre equipas do principal escalão do futebol português - além do Estoril-Benfica, haverá um Gil Vicente-Arouca e um V. Guimarães-Vizela.

Quanto ao Sporting de Braga, vencedor do troféu há duas épocas, vai receber o Moreirense, emblema que desceu esta época à II Liga e que, neste momento, lidera a competição.

As partidas da quarta eliminatória da Taça de Portugal serão realizadas nos dias 8, 9 e 10 de Novembro.

Resultado do sorteio:

Leixões-Farense

Famalicão-Dumiense

Varzim-São João de Ver

Pêro Pinheiro-V. Setúbal

Sp. Braga-Moreirense

Casa Pia-Valadares Gaia

Ac. Viseu-Camacha

Lank-Oliveira do Hospital

Mafra-FC Porto

Rabo de Peixe-Sanjoanense

Nacional-Tondela

B SAD-Machico

Gil Vicente-Arouca

Beira-Mar-Pevidém

V. Guimarães-Vizela

Estoril-Benfica