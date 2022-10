Vistos para a Vida: série documental da Opto homenageia Aristides de Sousa Mendes

O acto decisivo do antigo cônsul português em Bordéus, que desobedecendo a Salazar passou vistos que permitiram a fuga de milhares de refugiados da Segunda Guerra Mundial, é revisitado ao longo de cinco episódios, com dezenas de testemunhos espalhados por sete países.

Foi por acaso que a jornalista Lúcia Gonçalves descobriu Aristides de Sousa Mendes, em 2013. Nessa altura, acompanhou, para a SIC, parte de uma viagem que a Sousa Mendes Foundation organiza com antigos refugiados da Segunda Guerra Mundial e os seus familiares, traçando o caminho de fuga, desde Bordéus, França, onde obtiveram um visto salvador do cônsul português, até à fronteira de Vilar Formoso. Ficou “muito impressionada” com os relatos que então ouviu e também com o seu próprio desconhecimento sobre o cônsul, e logo aí guardou o desejo de fazer um trabalho mais profundo sobre a história do diplomata. Precisou de esperar alguns anos para pôr essa vontade em prática, mas o resultado chega esta quarta-feira à Opto, pelas 20h. Vistos para a Vida é uma série documental de cinco episódios que homenageia o cônsul português que a 18 de Outubro de 2021 teve honras de Panteão Nacional.