Pela primeira vez este ano, Netflix volta a crescer com Jeffrey Dahmer e Stranger Things

Resultados do terceiro trimestre da empresa de streaming mostram adição de 2,4 milhões de assinantes e revelam sucesso de séries e filmes como The Gray Man e Purple Hearts .

A Netflix voltou a crescer em receitas e número de assinantes, anunciou a empresa de streaming esta terça-feira à noite. No último trimestre, a companhia que é sinónimo de televisão digital on demand conseguiu chegar aos 223 milhões de assinantes e prevê continuar a crescer e juntar mais 4,5 milhões de subscritores até ao final do ano. Isto tudo “depois de um primeiro semestre desafiante” — é como a empresa descreve, na sua carta aos accionistas, a perda de assinantes que levou à sua forte desvalorização na bolsa. Jogadas as cartadas da estreia da série Monster: The Jeffrey Dahmer Story, da quarta temporada de Stranger Things ou dos filmes The Gray Man e Purple Hearts, a empresa juntou 2,4 milhões de assinaturas ao seu negócio.