Os próximos quatro anos são “a última oportunidade” para “salvar o SNS”

“É indispensável que o Governo e o ministro Manuel Pizarro façam as reformas e as adaptações de que o Serviço Nacional de Saúde [SNS] precisa para se modernizar”, advoga Francisco Ramos, que foi secretário de Estado em cinco executivos socialistas e actualmente é professor na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP). Coordenador do livro “Acção em Políticas de Saúde” (Almedina) - em que protagonistas e especialistas em diversas áreas passam em revista os últimos 20 anos no sector -, Francisco Ramos defende que se retome o modelo das parcerias público-privadas (PPP) na saúde e que se completem reformas que ficaram a meio, como a dos cuidados de saúde primários. O economista diz ainda que Portugal precisa de “uma Entidade Reguladora da Saúde bastante mais activa”.