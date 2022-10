Cerca de 16% da população não consegue aquecer convenientemente a sua casa

Portugal foi, em 2021, o quinto país da União Europeia (UE) com mais população incapaz de aquecer convenientemente a habitação: 16,4%. Na pior posição está a Bulgária, com 23,7% da população a ser incapaz de aquecer a casa de forma conveniente. No lugar oposto está a Finlândia, com 1,3%. Os dados fazem parte de uma análise elaborada pela Portada - base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos – às últimas estatísticas nacionais e internacionais para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.