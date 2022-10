Próximo ano será “muito exigente” e com recessão na Europa, diz Costa para justificar ajudas às empresas

Líder do PS arrancou a apresentação do OE2023 aos militantes socialistas em Lisboa com críticas às “oposições”, onde já inclui os antigos parceiros da “geringonça”.

“O próximo ano é muito exigente e muito difícil”, avisou António Costa nesta segunda-feira à noite para justificar as ajudas às empresas inscritas no acordo de concertação social que os partidos à esquerda têm criticado como borlas aos patrões. O primeiro-ministro falava, em Lisboa, enquanto secretário-geral do PS na sessão de arranque do habitual périplo dos governantes pelo país – este ano denominado PS Presta Contas – para a apresentação do orçamento aos militantes.

“Os tempos são obviamente difíceis”, insistiu, argumentando que, com a inflação de 7,4% este ano, é preciso recuperar o poder de compra no próximo ano e ajudar as empresas a fazer frente aos aumentos da energia. Para que, sublinhou, “quando a maior parte das economias europeias vai estar em recessão”, as empresas portuguesas possam sobreviver, não cortem postos de trabalho, e aumentem salários. “Não faria sentido que as empresas assumissem todo o aumento [da inflação] sozinhas”, vincou o líder socialista e primeiro-ministro, lembrando que a UGT assinou o acordo.

Apesar dessa previsão de recessão europeia, Costa já garantiu no debate de há duas semanas que não se prevê qualquer cenário desses para Portugal e insistiu na ideia no seu discurso do 5 de Outubro.

Embora tenha feito uma intervenção copiada de parte da sua exposição aos deputados socialistas há uma semana, o líder do PS não resistiu às críticas à oposição, de quem afirmou que “não tem coragem de dizer” que a larga maioria das pensões não vai aumentar entre 7,1 e 8% no próximo ano e prefere antecipar já que em 2024 haverá cortes. “O que temos para dizer à oposição é que quando discutirmos os aumentos de 2024 cá estaremos, como fizemos quando houve aumento extraordinário em 2021, em 2020”, e foi recuando cada ano até 2016. “Quando fizemos o acordo de rendimentos até 2026 na concertação social, calaram-se e disseram que não fazíamos mais do que a nossa obrigação...”

Além de culpar os antigos parceiros BE, PCP e PEV pela crise política, agora António Costa coloca todos no mesmo saco: “As oposições já nos podiam poupar a continuar a insistir naquele dilema com que nos querem confrontar desde 2015. Uns diziam que não era possível virar a página da austeridade continuando no euro; outros diziam que não era possível melhorar rendimentos e virar a página da austeridade.” Para concluir que o PS mostrou que era possível “virar a página da austeridade com aumento de rendimentos e cumprindo os compromissos internacionais”. Como? apostando no emprego.

Porque é o emprego que fortalece a Segurança Social - está hoje “mais sólida” do que em 2015, garantiu - e a “responsabilidade” do Governo não é só garantir essa sustentabilidade para quem já é pensionista mas também para quem hoje é contribuinte e para as gerações mais novos - dos seus filhos e netos.

Uma “solidariedade entre gerações que aumenta a confiança no Estado social” numa espécie de “corrida de estafetas” em que cada um “tem o dever de receber o testemunho e passá-lo à próxima geração” de preferência em melhores condições. “É assim que governamos desde 2015 e vamos governar até 2026 e esperamos que nessa altura voltaremos a merecer a confiança dos portugueses”, rematou António Costa, depois de meia hora de discurso, aplaudido por cerca de duas centenas e meia de apoiantes que enchiam a sala do teatro Capitólio.

No início da sessão, Duarte Cordeiro, presidente da federação lisboeta, dera o mote para a ideia de um PS salvador: “Em quem faz sentido confiar mais? No PS, com António Costa que lidou com a pandemia ajudando as empresas, teve as mais altas taxas de vacinação do mundo, e tem uma perspectiva de equilíbrio social, ou naqueles que cortaram pensões e salários sem pestanejar e agora aparecem com lágrimas de crocodilo a renegar o seu passado? No PS ou na direita que está à espreita que a vida piore para os portugueses?”