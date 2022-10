Chega quer levar para as ruas um novo movimento sindical inspirado na extrema-direita espanhola

Há dois anos, o presidente do partido Vox, Santiago Abascal, anunciava a criação de um novo sindicato de direita em Espanha, o “Solidaridad”, para “proteger os trabalhadores” sem servir “causas ideológicas” ou “forçar uma inexistente luta de classes”. Hoje, o líder do Chega, André Ventura, ecoava as palavras do político de extrema-direita espanhol ao apresentar uma nova federação sindical de direita em Portugal, o “Solidariedade”, que pretende ser uma “alternativa sindicalista” à “esquerda e à luta de classes”. “A valorização dos trabalhadores, dos seus salários e das suas carreiras não é uma questão de esquerda, nem de centro, nem de direita, é uma questão do interesse nacional”, defendeu esta segunda-feira numa conferência de imprensa na sede nacional do partido.