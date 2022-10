Dupla moral

EUA e Europa tentaram impor um topo ao preço do petróleo russo. Coincidência ou não a resposta da OPEP + não se fez esperar e anunciaram uma redução na sua produção de dois milhões de barris diários. Prontamente a Administração Biden acusou a Arábia Saudita de alinhamento com a Rússia e advertiram que haverá sérias retaliações. Extraordinárias foram as declarações de Antony Blinken - “não faremos nada que atente contra os nossos próprios interesses.”

O paradoxo é que os EUA, o grande aliado europeu, recomendou todo o seu contrário às inúmeras sansões impostas pela Europa à Rússia. No artigo de opinião de José Pedro Teixeira Fernandes no PÚBLICO é bem explícito quando afirma “sob o argumento moral e o discurso do Ocidente - que encaixa na perfeição no interesse estratégico dos EUA, esconde-se uma realidade crua para os europeus: nenhuma economia avançada é competitiva sem ter uma energia abundante e barata.” E acrescenta: “A Rússia e a UE estão a arrastar-se mutuamente para um abismo económico onde a Rússia cai bem mais fundo.”

Fernando Ribeiro, S. João Da Madeira

Necessitamos de lideranças assertivas

Muitos são aqueles que actualmente não hesitam em dizer: mais vale viver em democracia do que em ditadura. Mas, ainda assim, não invalida apontar para as lacunas que ainda estão por suprir. Porém, como em tudo na vida, o mais difícil é o equilíbrio, sendo necessário estabelecer prioridades. Algo que os decisores governamentais ainda não compreenderam, embora desde sempre os meus pais me ensinassem que a avidez pelo dinheiro levava os homens ao enlouquecimento, desvalorizando ética e valores. São disso exemplo aqueles que devido à forma errática de ver o mundo contribuíram para as alterações climáticas, uma das maiores ameaças ambientais e socioeconómicas do planeta.

No entanto, perante as vozes que apelam para a necessidade de lideranças assertivas, sobretudo nos países mais poluidores, como os EUA, a Rússia, a China, a Índia, o Japão (…) os políticos fazem ouvidos de mercador ao invés de reconhecerem esta situação preocupante e de máxima emergência. E, por isso, em nome da razão que nos assiste, precisamos de clamar veemente aos decisores governamentais. Porém, para contextualizar a problemática em causa, permitam-me recorrer ao adágio popular “mais vale saúde boa que pesada bolsa” e para bom entendedor meia palavra basta. É que, a bom da verdade, os demais países têm de agir ao invés de mergulharem na subserviência, porque ninguém tem o direito de destruir vidas humanas. Porém, bem sei que há alguns países com líderes excêntricos e egocêntricos ditadores que se orgulham de adiar sonhos e ambições e isso também devia merecer o repúdio de todos os cidadãos.

Manuel Vargas, Aljustrel

O bispo do Porto e os animais

O Bispo do Porto, Manuel Linda fez uma afirmação muito feia ao considerar “o apego a animais típico das sociedades decadentes”. Algo vai muito mal na sociedade portuguesa. Depois da tentativa de branquear os abusos sexuais na Igreja Católica, o Bispo do Porto esquece que os animais de companhia são acompanhamento fiel de muitos idosos que vivem sós. O Bispo do Porto deve informar-se junto da Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal da utilidade dos cães-guia. E os animais-terapeutas que tanto ajudam pessoas em diversos tratamentos? E os cães de busca e resgate que salvam pessoas? Prefiro a companhia de um animal do que de sacerdotes ou padres abusadores. O meu cão beagle está registado com o meu apelido: Luca Costa.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Tempo de a Igreja saber ser exemplar

Os tempos do Estado Novo caminhar de mãos dadas com a Igreja Católica de Roma já vão longe, mas alguns tiques permanecem, mesmo num Estado laico.

Não imaginamos se há e quantos serão, pelo mundo fora, os abusos sexuais não só noutras Igrejas como noutras religiões

Mas vêm a público cada vez mais casos, dentro da Igreja de Roma, e agora também cá deixaram de estar camuflados. Sempre existiram. Este é o momento da Igreja ter os mesmos privilégios e obrigações que qualquer outra religião, e deixar de haver ainda a ideia, dentro ou de fora da mesma, que terá alguns “pecados” que podem ser perdoados, ou que ainda podem ficar esquecidos. Perante a Justiça têm de ser tão responsáveis e responsabilizados como qualquer outra instituição, qualquer outro cidadão. E esta atitude tem de ser rapidamente assimilada pelos próprios. Já não é possível tratar dos abusos sexuais dentro da Igreja Católica com alguns cuidados especiais e a própria Igreja tem de perceber que basta.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto