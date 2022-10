Regiões europeias querem ter uma palavra a dizer no futuro da UE

Representantes das várias regiões e cidades europeias estiveram em Bruxelas na última semana para dizer: “Europa, temos um problema!” As razões estão espelhadas no diagnóstico traçado no último barómetro do Comité das Regiões da União Europeia: apenas 1% das regiões e cidades europeias diz ter estado “totalmente envolvido” na definição das prioridades dos vários Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) — um número que desce para zero no caso português — e 9% dizem ter estado parcialmente envolvidas, 11% no caso português. Na prática, existiu uma “abordagem sobrecentralizada” dos governos centrais e um “insignificante envolvimento das cidades e regiões no planeamento e na implementação”, conclui o relatório.