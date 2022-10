Fascina-me sempre a possibilidade de pensar em voz alta e, nas respostas que estou a tentar dar ao outro, perceber que também eu precisava de as ouvir.

Nós nem sempre pensamos sobre o que nos aconteceu, por vários motivos: não querer ir mais fundo na dor, não querer perder a razão, não querer trazer más memórias ao presente e mais um punhado de coisas e causas que, mesmo inconscientes, não vamos convocar por conforto. O conforto não está só no sofá, mas disfarçado dentro de nós. O que pensamos ser conforto é, muitas vezes, um conjunto de camadas que nos desculpabilizam, que nos absolvem da culpa, que nos tranquilizam à superfície para não nos magoarmos ao virar da esquina.

Às vezes, o desconforto acontece muitos anos depois, quando ouvimos algo que, afinal, se assemelhou àquilo por que passámos. Como me dizia uma amiga há dias, a linguagem da dor é muito mais transversal do que pensamos. Ricos, pobres, os considerados bonitos e os denunciados como feios. A dor, a injustiça, pode caber-nos da mesma forma, independentemente do que nos rodeia, do que temos a mais ou de menos. Dói. A dor, às vezes, sim, tem o mesmo molde, e nós revemo-nos e identificamo-nos a ouvir os outros.

Quando, há dias, num encontro de amigos, se falou da erosão do amor (um dos meus temas predilectos) e eu comecei a pensar alto sobre o que nos torna baços aos olhos do outro, também eu encontrei respostas para os momentos em que falhei. Falhei sem ter consciência, no momento, da minha falha. Não é só ou sempre o outro a falhar. Na falha estávamos lá os dois há muito e não tínhamos detectado ainda isso – não queríamos. Pelo menos um dos dois não queria. Persistimos no que já se afigurava como a falha, mas ainda sem ter nome. Os dias tinham perdido o brilho. E nós ainda não queríamos dizer que estávamos a ficar baços, que a rotina nos tinha retirado a beleza dos primeiros encontros, dos primeiros meses e anos de vida em conjunto.

Nós não queríamos assumir que nos tínhamos tornado preguiçosos e que desvalorizámos a importância do outro. Ao desvalorizar a importância do outro, estávamos a desvalorizar a nossa. Muitas vezes tornámo-nos ácidos, críticos, negligentes com o outro. Trocámos a possibilidade de ir ver o mundo pela comodidade do pijama. Uma vez foi bom, sim. A regra é que nos fez esquecer de que o outro nos viu assim sempre, e nós não tivemos a capacidade de perceber que era um abandono, de nós próprios até.

Tornámo-nos baços quando a rotina se mostrou mais confortável do que a aventura. E todos sabemos que para “aquele” amor acontecer teve de haver aventura primeiro. Muitas vezes, ela deixa de ter lugar mal nos instalamos nos braços um do outro. Acho que posso dizer que é errado. O amor é uma aventura, nunca nos vamos poder afastar dela.

Voltemos, por isso, à falha onde não queremos dizer “presente!” nem conjugar o verbo na primeira pessoa do pretérito perfeito. Era o que mais faltava assumir a imperfeição. A verdade é que estivemos lá, falhámos e não tivemos a capacidade ou não quisemos assumir que estávamos a perder o brilho.

Agora percebo que falhei muitas vezes. Precisei do tempo e de pensar alto (procurando respostas para os outros) para me virar para trás e ver-me, por fim, como era. Como fui. Encontrei as minhas próprias respostas. É bom olhar para trás e trazer os erros para a frente, bem de frente para nós. Nesse confronto descobrimos onde podemos melhorar. Por acaso, pode doer bastante descobrir que a tal culpa que atribuímos ao outro pode ser também nossa. Até pode ter partido de nós. Acho que o exercício compensa. Acho que no presente, conscientes da falha, vamos a tempo de ser melhores.