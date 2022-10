Lisboa: Praça do Município acolhe uma Monumental Tour de electrónica e video mapping

A programação da Temporada Portugal-França 2022, iniciativa organizada pelos dois governos com o objectivo de criar uma “ponte” cultural entre os países, termina a 29 de Outubro com uma festa de encerramento na Praça do Município, em Lisboa.

O projecto francês Monumental Tour, criado pelo DJ e produtor Michael Canitrot, apresenta-se além-fronteiras pela primeira vez, com um espectáculo que une música electrónica e projecções de video mapping sobre a fachada da Câmara Municipal de Lisboa.

O evento arranca às 20h30 com a iluminação do edifício e concerto dos DJ portugueses Xinobi e Diana Oliveira. A partir das 22h30, há DJ set de Canitrot a acompanhar o espectáculo de luz e projecções em video mapping criado pelo colectivo francês de arquitectura e design AV-Extended. “Também a artista visual portuguesa Vanessa Teodoro apresentará algumas das suas obras”, revela a organização em comunicado.

Sob o patrocínio da comissão nacional francesa da UNESCO, o Monumental Tour é um projecto de digressão que tem como objectivo promover “um diálogo entre os monumentos e as novas tecnologias, proporcionando novos ângulos de leitura e uma perspectiva moderna sobre o património através de cenografias grandiosas que combinam luzes e video mapping com a música electrónica”, acrescenta a organização na página do evento. “Atraindo novos públicos para sítios históricos, procura-se sensibilizar para a importância da sua preservação.”