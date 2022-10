ERSE propõe subida de 2,8% das tarifas de electricidade para 2023

As tarifas reguladas de electricidade deverão subir 2,8% a partir de Janeiro. De acordo com a proposta tarifária divulgada esta segunda-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), “a variação anual apresentada é relativa ao preço médio do ano 2022”, ano em que houve revisões trimestrais e excepcionais.

Se a comparação for feita relativamente às tarifas que estarão em vigor em Dezembro deste ano, a subida de Janeiro será de 1,1%, assinala a entidade reguladora.

De acordo com os cálculos da ERSE, a variação tarifária a partir de Janeiro representará um aumento de 1,04 euros na tarifa mensal de uma família de quatro pessoas e uma factura média mensal de 96,01 euros.

Para um casal sem filhos e uma factura a rondar os 38,63 euros, o agravamento no início do próximo ano será de 40 cêntimos.