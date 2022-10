Benzema deverá ganhar hoje a sua primeira Bola de Ouro

O avançado do Real Madrid é o grande favorito a vencer o troféu atribuído pela revista France Football .

A confirmação só chegará esta noite, muito perto das 21h, mas já há poucas dúvidas de que Karim Benzema será o primeiro francês a conquistar neste século a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista France Football. A cerimónia está marcada para o Teatro do Châtelet, em Paris, e, pela primeira vez desde 2005, Lionel Messi não constará da lista dos 30 melhores jogadores do ano.

Na 66.ª edição dos prestigiados prémios da France Football serão distribuídos os troféus de melhor jogador e da melhor jogadora (Bola de Ouro), bem como de melhor guarda-redes (Troféu Yashin) e melhor jogador jovem (Troféu Kepa).

Em Março, a France Football anunciou alterações nos critérios de atribuição dos galardões, com a avaliação a passar a ter em conta apenas a época desportiva entre Agosto e Julho. Desta forma, o Mundial do Qatar, que começará em Novembro, só entrará na avaliação da Bola de Ouro de 2023.

Com este critério, a partir das 15h30 começam a ser conhecidos, por ordem decrescente, os 30 melhores jogadores de 2022 para a France Football, estando previsto que o nome do vencedor seja revelado às 20h53.

Karim Benzema, que terminou a época 2021/22 com 44 golos em 46 jogos oficiais pelo Real Madrid, tendo sido a principal figura do clube espanhol, que conquistou a Liga espanhola e a Liga dos Campeões, é consensualmente apontado como o grande favorito. O último francês a ser distinguido com o prémio foi Zinedine Zidane, em 1998.

Nos 30 jogadores que podem ainda vencer a Bola de Ouro, estão quatro portugueses: João Cancelo, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão e Bernardo Silva.