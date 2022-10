O bloqueio e a lei do fora-de-jogo

A Lei 11 (fora-de-jogo), na sua página 94, refere que um jogador que se mova de, ou se encontre em posição de, fora-de-jogo, que esteja no caminho do adversário e interfira com o movimento do mesmo em relação à bola, e se tal tiver impacto na capacidade de o adversário jogar ou disputar a bola, é considerado uma infracção de fora-de-jogo (punida com livre indirecto). Se o jogador se mover para se colocar no caminho do adversário e impedir a progressão do mesmo (exemplo do bloqueio), deve ser penalizado com livre directo.