Segunda na TV: entramos no Coliseu com um novo Walker e Vhils

CINEMA

Pelé: O Nascimento de Uma Lenda

Fox Movies, 21h15

Biopic do lendário jogador de futebol brasileiro, desde o nascimento até ter levado a selecção a ganhar o seu primeiro Mundial de Futebol. Escrito e dirigido pelos irmãos Jeff e Michael Zimbalist, conta com Kevin de Paula e Leonardo Lima Carvalho como Pelé (o primeiro, em adulto; o segundo, em criança) e centra-se na relação entre o jogador e Dondinho, o pai, ex-futebolista e treinador, aqui interpretado por Seu Jorge.

Ramen Shop - Negócio de Família

RTP2, 23h44

Masato gere um restaurante familiar famoso pelo seu ramen. Um dia, o pai morre. Ao remexer nas coisas dele, encontra um velho caderno com fotos e apontamentos da mãe. Comovido, decide visitar Singapura, a terra dos seus ancestrais. Vai conhecer histórias que o ajudarão a compreender as suas origens e, ao mesmo tempo, aprender receitas deliciosas que o vão ligar aos seus antepassados. Com Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee e Beatrice Chien nos papéis principais, o filme é realizado por Eric Khoo.

Tucker, o Homem e o Seu Sonho

Nos Studios, 00h20

O empreendedor norte-americano Preston Tucker (1903-1956) queria construir e fabricar em massa um carro inovador, mas os seus planos foram gorados pelos três gigantes do automóvel, a General Motors, a Ford e a Chrysler, por não estar em conluio com eles. A sua história foi adaptada ao cinema em 1988, por Francis Ford Coppola, e obteve três nomeações para os Óscares. Jeff Bridges ocupa o papel titular, contracenando com Martin Landau, Joan Allen, Elias Koteas, Frederic Forrest e Christian Slater, entre outros.

Trainspotting

Fox Movies, 00h37

Em 1996, Danny Boyle realizava, a partir do livro de Irvine Welsh, este controverso filme de culto. É uma viagem alucinante, ácida e explícita ao mundo das drogas, com banda sonora de luxo e um elenco composto por Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle e Kelly Macdonald. Em 2017, os actores voltaram às suas personagens, Boyle regressou à câmara para filmar a sequela e o resultado foi T2 Trainspotting, que é emitido de seguida (às 2h07).

SÉRIE

Walker

TVCine Action, 22h10

Estreia da segunda temporada (e já com uma terceira a caminho) da série que reinventa o personagem imortalizado por Chuck Norris em Walker, o Ranger do Texas (que está a passar na RTP Memória). Com Jared Padalecki no papel principal, este reboot junta à fórmula de sucesso do original um lado de drama familiar. Os novos episódios trazem fantasmas e traumas do passado, a partir do momento em que uma família rival se muda para o rancho vizinho. Os 20 episódios são exibidos à segunda-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Supercomboios: A Corrida pela Velocidade

RTP2, 20h34

Escrita e realizada por Alex Gary, uma viagem pela evolução dos comboios mais rápidos do mundo, desde os recordes rompidos pelas locomotivas CC 7100, nos anos 1950, até ao mais moderno TGV e às tecnologias que prometem torná-lo ainda mais veloz num futuro próximo.

Coliseu

História, 22h15

Estreia, com episódio duplo. Anunciada pelo canal como “uma ambiciosa superprodução internacional”, recorre a recriações ficcionadas e a comentários de historiadores para narrar a ascensão e queda do Império Romano, representada pela construção e ruína do Coliseu de Roma. Vai da arquitectura às lutas de gladiadores, com a promessa de “infundir emoção na narrativa pessoal de cada personagem”. Semanalmente, a esta hora, há novo episódio.

Foto Coliseu

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Alexandre Farto é o mais famoso street artist português. Mais conhecido como Vhils e autor de murais “escavados”, move-se também noutros meios, seja enquanto mentor de festivais de cultura urbana, como o Iminente, seja a expor em galerias, como aconteceu recentemente no MAAT - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, onde montou Prisma, uma instalação em grande escala, em que usou apenas vídeo. É com ele que Fátima Campos Ferreira conversa neste episódio, em busca de um retrato mais íntimo do artista.